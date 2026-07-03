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Çelik: Suriye’yi hedef alan saldırılar karşısında Suriye’nin yanındayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye’nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye’nin yanındayız" dedi.

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Çelik: Suriye’yi hedef alan saldırılar karşısında Suriye’nin yanındayız

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye’nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye’nin yanındayız. Şam’da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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