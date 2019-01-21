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Çelik: Türkiye Fırat'ın doğusundaki tehdidi bertaraf edecektir

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeyinde ortaya çıkan tablo, Türkiye için birinci dereceden tehdittir ve Türkiye Cumhuriyeti bu tehdidi bertaraf edecektir." dedi.

Çelik: Türkiye Fırat'ın doğusundaki tehdidi bertaraf edecektir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeyinde ortaya çıkan tablo, Türkiye için birinci dereceden tehdittir ve Türkiye Cumhuriyeti bu tehdidi bertaraf edecektir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik, Akdeniz'in dibinde ikinci bir Afganistan oluşturacak politikalardan uzak durmak gerektiğini söyledi.

Çelik, Trump'ın Suriye'den çekilme kararında ısrar edeceğini değerlendirdiklerini belirterek, "Türkiye burada DEAŞ'a karşı mücadeleyi yürütecek kapasiteye sahiptir. Suriye'nin birliğinden, toprak bütünlüğünden, halkının egemenliğinden bahseden herkesin terör örgütlerine karşı ilkeli tutum alması gerekir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dunya.com

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