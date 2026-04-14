Cem Adrian ifade verdikten sonra serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Cem Adrian, İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.

Adrian, ifade işlemlerinin ardından, "imza atmak" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.