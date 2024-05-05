Cem Garipoğlu'nun hapishanedeki son görüntüleri ortaya çıktı! İşte dakika dakika attığı adımlar...

Lise öğrencisi Münevver Karabulut'u 15 yıl önce vahşice öldüren Cem Garipoğlu 2014 yılında intihar ettiği belirtilmişti. Geçen günlerde Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri yayınlandı.

Kamuoyunun gündemine oturan fotoğraflardan sonra Sabah gazetesi, Garipoğlu'nun intihar etmeden kısa süre önce hapishanede zamanını nasıl geçirdiğini ortaya çıkardı.

İşte Garipoğlu'nun ölümüyle sonuçlanan süreçte yaşananlar...

* İntihardan bir gün önce 9 Ekim 2014'te sabah sayımını saat 08.11'de veren Garipoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle anne ve babası ile açık görüş yapmak için saat 10.50'den 11.42'ye kadar gardiyanlar tarafından koğuşundan alınarak geri götürüldü.

* Garipoğlu, 11.42'de koğuşa getirildiğinde öğle yemeğini de koğuştayken aldı ve yemekten sonra bir süre koğuşta bir süre de avluda dolaştı. 14.30 sıralarında tekrar koğuşuna geçti ve mazgaldan verilen yemeği aldı. Akşam saatlerine kadar koğuş içerisinde bölmeler arasında yaşantısına devam etti. 20.07'de akşam sayımını verdi.

Gardiyanlarla son temas...

* Gardiyanlar koğuşa gelerek gece sat 01.50 sıralarında koğuş içerisini mazgaldan kontrol etti. Garipoğlu o sırada mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. Kapıya gelen gardiyanlara başını uzatarak cevap verdi. Alınan ifadeler ile kamera görüntüleri bu olay örgüsüyle örtüştü.

* Kamera görüntülerine göre 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece uzun bir süre koridorda volta atan Garioğlu saat 03.09'da 3'üncü bölmenin kapısını tamamen kapattı. Garipoğlu 4 dakika sonra ise koridorda bulunan tabureyi aldı ve 3'üncü bölmeye geçip kapısını tekrar kapattı. Bir daha da dışarıya çıkmadı. Bu esnada kamera kayıtlarına göre, avlu, iç ve dış koridor görüntülerinde koğuşa giren, çıkan kimse yoktu.

Gardiyanlar koğuşa girince...

* İnfaz koruma memurları 10 Ekim sabah sayımı için koğuşa geldi ve seslendi. Ancak Garipoğlu ses vermedi. İçeri giren gardiyanlar Garipoğlu'nu 3 numaralı odada başında poşet, boynunda, kırmızı renkli düğümlenmiş naylon çamaşır ipi, üstü çıplak, altında eşofman bulunur şekilde yerde yatar şekilde buldu. Görevliler hemen revir ve 112 sağlık ekiplerini haberdar etti. Yapılan sağlık kontrolünde Garipoğlu'nun vefat ettiği anlaşıldı.

Boş resim tuvalleri bulundu

* 3 numaralı odada yani Garipoğlu'nun intihar ettiği iddia edilen odada yapılan aramada, boş resim tuvali, boyalar, yatağı bulunmayan boş bir ranza ve üstünde bazı eşyalar yer alıyordu. Şüpheli görülen tüm eşyalara el konuldu ve muhafaza altına alındı. 4 numaralı odada ise temizlik malzemeleri yer alıyordu.