Münevver Karabulut'un babasından Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları hakkında ilk açıklama

Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığıyla ilgili yürütülen soruşturmada Garipoğlu'nun otopsisine ait görüntülerin incelenmesi için bilirkişi görevlendirilmişti. İnceleme tamamlanırken Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'na ait otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu.

Bir televizyon programına telefon ile bağlanan Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim."

"İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda"

Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

“İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim.“