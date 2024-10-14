Cem Küçük’ten Köfteci Yusuf üzerinden bomba iddia: Başka tanınmış firmalar da çıkabilir

Türkiye Köfteci Yusuf'ta yaşanan 'domuz eti' skandalını konuşmaya devam ediyor.

Firmanın Ankara ve Bursa'daki bazı şubelerinde satılan ürünlerde domuz eti tespit edildiği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmen açıklandı.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ise ürünlerinde domuz eti kullanmadığını savunarak kumpasa uğradığını öne sürüyor.

Kamuoyunda ciddi tepki yaratan bu hadisenin ardından Köfteci Yusuf'tan alışveriş yapan ya da restoranlarında yemek yiyenlerin sayısının azaldığı bildiriliyor.

Köfteci Yusuf'a sahip çıkan bir kesim de bulunuyor. 42 ilde 248 şubesi bulunan bir firmanın kâr marjına çok az etki edecek bir hesaba girmeyeceğini, "bu işin altında başka bir iş olduğunu" düşünenler de az değil.

Cem Küçük'ten ses getirecek iddia

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük bugünkü köşe yazısında Köfteci Yusuf skandalına değinirken dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Küçük, Yusuf Akkaş'ın özeleştiri vererek yeni bir sayfa açabileceği yolunda görüşünü paylaşırken gelecek günlerde başka tanınmış firmalarda da benzer skandallar yaşanabileceğini öne sürdü.

Cem Küçük "Bu arada önümüzdeki günlerde tanınmış başka firmalar da çıkabilir. Hatta bazı beş yıldızlı otellerde de benzer sıkıntılar olduğu açıklanabilir" ifadesini kullandı.