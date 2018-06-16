"Cemevlerinin statüsünü tartışma alanından çıkarmaya karar verdik"

16 Haziran 2018

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da bir araya geldiği Alevi kanaat önderleri ile bayramlaşma programında, "Güzel bir haber vereyim. Geçen yıldan itibaren dağa çıkışlar neredeyse bitme noktasına geldi. Çünkü ay yıldızlı bayrağımız yurdun her köşesinde dalgalanıyor."dedi.

Dersim olayları

Yıldırım, Dersim'de yaşananlara ilişkin olarak, "1938 Dersim, büyük bir acıdır. Dersim'le bu ülke yüzleşmelidir, çok açık söylüyorum. Hiçbir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok" ifadesini kullandı.

"Bunu yapanlar insan demekten utanıyorum"

Başbakan Yıldırım, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü hakkında ise şu ifadeyi kullandı:

"Bunu yapanlara insan demekten utanıyorum. Bu kadar zalimlik olur mu? O da bir can taşıyor."

FETÖ elebaşının iade edilmemesi

Başbakan Yıldırım ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmemesini ise "Bu FETÖ niye verilmiyor biliyor musunuz? Bazı şeylerin ne olduğu ortaya çıkacak, bundan endişe ediyorlar, onun için vermiyorlar." sözleriyle değerlendirdi.

Cemevlerinin statüsü

Başbakan Yıldırım Cemevlerinin statüsüne ilişkin olarak da "İrfan merkezleri ve cemevlerinin artık statüsünü tartışma alanından çıkarmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA