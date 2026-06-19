Tanju Özcan CHP'den istifa mı etti? Özcan neden istifa etti?

Cemil Tugay'ın ardından Tanju Özcan da CHP'den istifa etti
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Özcan, yaptığı açıklamada CHP yönetimine sert eleştiriler yönelterek, istifa dilekçesinin kaydının silinmesi amacıyla partiye iletilmesini talep etti.
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den ayrıldığını duyurmasının ardından partide bir istifa haberi de Bolu'dan geldi. Tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.
"Kayyum olarak atanan CHP yönetimine..."
Yazılı bir açıklama paylaşan Özcan, parti yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Açıklamasında, "İşgal altında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. İşbu istifa dilekçemin hukuken ve siyaseten tanımadığım CHP Genel Merkezi'ne kayyum olarak atananlara, kaydımın silinmesi için ulaştırılması amacıyla başkanlığınıza sunuyorum. Gereğini arz ederim." ifadelerine yer verdi.