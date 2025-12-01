Cep telefonu aboneliğinde yeni dönem! Yabancılara özel hat verilecek, 3 ayda bir kimlik kontrolü yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan torba yasa teklifi, cep telefonu abonelik süreçleriyle ilgili düzenlemeler yer aldı. Teklifte, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na eklenecek maddelerle abonelik işlemlerinde daha sıkı kimlik doğrulaması yapılması hedefleniyor.

Yeni düzenlemeye göre, elektronik kimlik doğrulama sistemiyle uyumlu olmayan belgeler, resmi kimlik niteliği taşısa dahi abonelik için artık kabul edilmeyecek. Abonelik kaydı, kişinin kimliğinin hem kimlik belgesi hem de yüz veya parmak izi özetine dayalı biyometrik veriler yahut kimlik doğrulayıcı şifre aracılığıyla teyit edilmesiyle tamamlanacak.

Yabancı uyruklular için yeni uygulama

Teklifte, yabancı ülke vatandaşları ve göçmenlere yönelik özel hükümler de yer alıyor. Elektronik kimlik doğrulama özelliği bulunmayan bir belge ile işlem yapılması durumunda, mobil operatörler yabancı kişinin kimlik bilgilerini ve biyometrik verilerini Göç İdaresi Başkanlığı'ndan temin edecek. Bu madde, Türkiye'de görev yapan diplomatlar ve aileleri için geçerli olmayacak.

Ayrıca yabancı uyruklulara mobil iletişim hizmetlerinde kullanılmak üzere özel numara tahsis edilecek. Düzenlemeye uyum sağlamaları için 6 aylık süre tanınacak. Süre içinde bilgilerini güncellemeyen veya kimliği doğrulanamayan yabancı abonelerin hatları operatör tarafından kapatılacak.

Ölüm kontrolü ve 3 ayda bir abonelik doğrulaması

Tasarı, operatörlere abonelerin aktifliğini düzenli olarak sorgulama yükümlülüğü de getiriyor. Buna göre işletmeciler, üç ayda bir abonelerin hayatta olup olmadığını veya tüzel kişiliklerinin devam edip etmediğini resmi makamlardan kontrol edecek. Doğrulama yapılamazsa hat otomatik olarak iptal edilecek.

Abonelik sayısına sınır ve hat kapatma

Operatörlerin, BTK tarafından belirlenecek limitlerin üzerinde abonelik kaydı açamayacağı, sınırı aşan hatlara hizmet veremeyeceği hükümleri de teklifte yer aldı. Suç amaçlı hat kullanımını azaltmayı amaçlayan düzenleme kapsamında, kurallara aykırı her bir hat için 20 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Amaç: Suçlarda rol oynayan hatların hızlıca kapatılması

Teklifin gerekçesinde, çok sayıda mobil hattın yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının tespit ve takibini zorlaştırdığı ifade edildi. Düzenlemeyle, dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/kredi kartı işlemlerinin kötüye kullanımı gibi suçlarda rol oynayan hatların hızlıca kapatılmasının hedeflendiği belirtildi.