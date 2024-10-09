Çerkezoğlu: Sendikal hakların kullanımına dair engeller kaldırılmalı!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılması talebiyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda söz alan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'de sendikal hakların kullanımının önünde son derece ağır engeller olduğunu iddia ederek, "Bu engellerden birisi toplu iş sözleşmesi yetki prosedürünün kendisidir. Toplu iş sözleşmesi ve sendikal hakların kullanımını ortadan kaldırılmasıdır. Daha önce çeşitli sendikalarımızın uzayan yetki itiraz davalarına ilişkin yaptığı başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesi'nden hak ihlali kararlarının sonrasında, yine Birleşik Metal-İş Sendikamızın başvurusu üzerine mahkeme verdiği kararda yetki davalarının uzun sürmesinin sendikal hak ihlali olduğunu bir kez daha tespit etti" diye konuştu.

Yasal düzenlemeler derhal yapılmalı

Toplu iş sözleşmesi mevzuatının bir an önce demokratikleşmesi gerektiğini dile getiren Çerkezoğlu, "Bakanlığın olumlu yetki tespitlerine karşı, işverenler tarafından açılan davaların toplu iş sözleşmesi prosedürünü durdurmasının önüne geçilmesi yani bekletici sebep olmaktan çıkartılması gerekir. Bunun için de yasal düzenlemelerin derhal yapılması lazım" ifadelerini kullandı.