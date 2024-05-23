Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor

Cerrahpaşa'nın içerisinde ciddi bir tarih barındırdığını belirten Prof. Dr. Nuri Aydın, inşaat sürecindeki kazı çalışmalarında çıkan arkeolojik eserlerin bulunduğunu söyledi.

Aydın, geçen yıl ihalesi gerçekleştirilen, 220 bin metrekare kapalı alana sahip projenin hastane binalarının inşaatına başlandığını anımsatarak, "Bu kapsamda, geçtiğimiz zaman zarfında toplam 1000'in üzerinde kazık imalatı yapılması gerekiyor. 800'ün üzerinde kazık imalatı bugün itibarıyla tamamlanmış, inşaat sürecinin ana omurgasını oluşturan bu imalatın yüzde 80'i bitmiş durumda. Hafriyat çalışmalarına da eş zamanlı başlandı ve yüzde 20'si bugün itibarıyla tamamlandı." bilgisini verdi.

Kazıda bulunan su sarnıcı nakledilecek

Kazılar esnasında bulunan Bizans dönemine ait su sarnıcının yerleşke içerisinde dekanlık binasının önündeki alana nakledileceğini aktaran Aydın, söz konusu noktaya ulaşım hizmetini verecek bir tren yolu hattının da geçen yıl açıldığını hatırlattı. Aydın, proje tamamlandığında Cerrahpaşa'nın raylı sistem bağlantısının olduğu bir yapıya kavuşacağını ve hastaların buraya rahat ulaşabileceğini kaydetti. Söz konusu sarnıç hakkında Prof. Dr. Çetinkale, su sarnıcını 109 parçaya ayırdıklarını, bu parçaların hepsinin dekanlık binası önünde hazırlanan alana nakledileceğini anlattı.

Otopark sıkıntısına son verilecek

Projenin bitmesinin planlandığı zamana dair Aydın, "Mevcut tarihi binaların restorasyon süreçleri kurul ve müze denetiminde yapılıyor. Tarihi binaları kısa zamanda bitirme düşüncesi, gayreti içerisindeyiz ve süreç ilerliyor. Yeni hastane binalarının ise 2 yıl içinde kaba inşaat bölümünün tamamlanması hedefleniyor. Bu yeni inşaat bölümü tamamen hastane binası. Eğitim binaları ikinci etap olacak. Şu an birinci etap projesi var. Bu yaklaşık 800 hasta odasının, ameliyathanelerin olduğu bir proje. Şu an Cerrahpaşa Yerleşkesi bulunduğu konum itibarıyla ciddi otopark sıkıntısı olan bir bölge. 2 bin 500'ün üzerinde araç kapasiteli kapalı otoparkın da olacağı bir proje öngörülüyor." dedi.

"Türkiye'deki ilk tıp müzesi bu yerleşkede tescillendi"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale de tarihi binalarla ilgili yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti:

"6 tescilli binanın 2'si bitmiş durumda. Bitenlerden birisi bu (Rektörlük binası) bir diğeri de tıp müzesi. Türkiye'deki ilk tıp müzesi bu yerleşkede Kültür Bakanlığı tarafından tescillendi. İçinde 1000'den fazla, deposunda da 110 binden fazla eser var. Bunlar teşhire hazırlanıyor. Henüz teşhir aşamasına gelmedi. Şu anda içinde bulunduğumuz bu bina ismini üniversitemizin kurucu rektörü Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp'ten alıyor."