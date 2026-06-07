Cevdet Yılmaz'dan Koç Holding saldırılarına tepki

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Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koç Holding'e bağlı kurumlara yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kamu düzenini ve toplumsal huzuru hedef alan şiddet eylemlerine karşı hukuk çerçevesinde kararlılıkla mücadele edileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Demokratik hukuk devleti normları içinde eleştiri hakkı elbette ki kıymetlidir. Ancak eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez.

Şiddete yönelenler, karşılarında kolluk güçlerimizi ve adli makamları bulacak ve hak ettikleri karşılığı göreceklerdir."