Cevdet Yılmaz'dan Koç Holding saldırılarına tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding'e bağlı kurumlara yönelik saldırıların ardından yaptığı açıklamada, demokratik hukuk devletinde eleştiri hakkının kıymetli olduğunu ancak hakaret ve şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Yılmaz, şiddete yönelenlerin kolluk kuvvetleri ve adli makamlar tarafından gerekli karşılığı göreceğini belirtti.
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koç Holding'e bağlı kurumlara yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kamu düzenini ve toplumsal huzuru hedef alan şiddet eylemlerine karşı hukuk çerçevesinde kararlılıkla mücadele edileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şöyle:
"Demokratik hukuk devleti normları içinde eleştiri hakkı elbette ki kıymetlidir. Ancak eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez.
Şiddete yönelenler, karşılarında kolluk güçlerimizi ve adli makamları bulacak ve hak ettikleri karşılığı göreceklerdir."