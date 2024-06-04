Çevre yatırımları için yerel yönetimlere 50 milyar TL destek sağlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin 22 yıllık çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını anlattı. Bakanlığın 2002 yılından bu yana iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm konularında önemli adımlar attıklarına dikkat çeken Bakan Özhaseki, ulusal ve uluslararası ölçekte yapılan önemli yatırımlardan bahsetti.

İklim değişikliği ile etkin mücadele edilebilmesi için ülke olarak, Paris İklim Anlaşması’na taraf olduklarını belirten Bakan Özhaseki, 2053 yılına yönelik ‘net sıfır emisyon’ hedeflerini de ortaya koyduklarını ifade etti. Türkiye’nin sera gazı emisyon projeksiyonlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Özhaseki, 2030 yılı Ulusal Katkı Beyanını Birleşmiş Milletler Sekreteryası'na sunduklarını aktardı.

İklim Kanunu önerisini TBMM’ye sunacaklarını belirten Bakan Özhaseki, “2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Dönüşüm için İklim Kanunu önerimizi; paydaşların talepleri ve bilimsel veriler doğrultusunda güncelliyoruz. Kısa zamanda Yüce Meclis’e sunacağız” dedi.

Çevre yatırımları için yerel yönetimlere 50 milyar TL destek verildi

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve daha temiz bir çevrede yaşanabilmesi amacıyla çevre yatırımları için yerel yönetimlere 50 milyar TL değerinde nakdi destek sağladıklarını ifade eden Özhakesi "Bugüne kadar atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin yarısını biz karşıladık. Yani yerel yönetimlere atık su arıtma tesisleri için 7 milyar 700 milyon TL değerinde destek sağladık. Atık suları da yeniden kullanıma sunuyoruz. 2024 itibarıyla arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,3'e getirdik. Hedefimiz 2028 yılında yüzde 11’e; 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarmak" dedi.

Bakan Özhaseki, ÇEVREFEST’e davet etti

Çevre bilinci oluşturmak ve iklim farkındalığına dikkat çekmek için ÇEVREFESt’i düzenlediklerini belirten Özhaseki, "Çevreci lider Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde çevreyi korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Millet bahçelerinden yerel yönetimlere desteğe, Paris İklim Anlaşması’ndan korunan alan miktarının artırılmasına, denizlerin denetlemesinden havamızın ve toprağımızın korunmasına kadar pek çok çalışmayı sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın öncüsü, lokomotifi ise şüphesiz Sıfır Atık’tır. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık, milletimizin yüz akıdır. Bu ve benzeri projelerimizi milletimize daha iyi anlatmak, çevre bilinci oluşturmak ve iklim farkındalığına dikkat çekmek için 6-9 Haziran tarihleri arasında ÇevreFest’i düzenliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Başkent Millet Bahçesine bekliyoruz" diye konuştu.