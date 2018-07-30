Cezayir'de el konulan 3 gemi 9 yıl sonra yeniden Türkiye'de

30 Temmuz 2018

Cezayir devletinin izniyle 2008 yılında orkinos avlamak ve bu ülkedeki balıkçılara balık tutmayı öğretmek amacıyla Cezayir'e giden Aqua Group AŞ, 2009'da da sadece tutulan balıkları Türkiye'ye getirmek için 3 kafesli çekici romörkor tekneyi Cezayir'e gönderdi.

Avlanmaya çıkan Cezayirli balıkçıların tuttukları balıkları Türk gemilerine yükleyen mürettebat, bunları Türkiye'ye getirmek için Cezayirli yetkililerin izin vermesini beklerken Cezayir Sahil Güvenlik ekipleri, gemilerin Annaba Limanı'na yanaştırılmasını istedi.

"Kaçak avcılık" suçlaması ile 3 gemiye el konulurken personeline de 6'şar yıl hapis cezası verildi, şirkete 70 milyon euro ceza kesildi.

9 yıl devam eden mahkeme süreci şirketin davayı kazanmasıyla sonuçlandı. Gemiler bir haftalık yolculuğun ardından Türkiye'ye döndü.

Şirket tarafından meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılanan gemiler tamir edilmek üzere Gerence Körfezi'nde demirledi.

"Zararımız 30 milyon euro"

Aqua Group AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cezayir yerel mahkemesinin verdiği kararın Cezayir Yargıtay'ı tarafından bozulduğunu ve el konulan gemileri yeniden Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.

Teknelerine yıpranmış da olsa kavuştuklarını belirten Kocaman, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini sürekli yanlarında hissettiklerini ifade etti.

Gemilerden 2'sinin kiralık, birinin ise kendilerine ait olduğunu anlatan Kocaman, "9 yıl boyunca kiralık olanların parasını verdik. Yaklaşık 3 ayda bir personel değiştirdik. Yaklaşık 30 milyon euroluk zararımız söz konusu. Biz de dava açmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA