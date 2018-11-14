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CHP 147 adayını belirledi

CHP Parti Meclisi'nde 147 il, ilçe ve belde belediye başkanı adayı belirlendi. CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın olması kararlaştırılırken, Yalova, Burdur, Giresun'da aynı isimlerle devam kararı alındı.

CHP 147 adayını belirledi
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CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı toplantı 3 saat sürdü.

Toplantıda 147 belediye başkan adayı oylanarak kabul edildi. CHP PM'nin onayladığı adayları Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Buna göre, CHP Balıkesir'de Milletvekili Ahmet Akın'ı aday gösterecek. PM'de Yalova'da Vefa Salman, Burdur'da Ali Orkun Ercengiz, Giresun'da Kerim Aksu, Çankaya'da Alper Taşdelen ve Yenimahalle'de Fethi Yaşar ile yola devam kararı alındı.

CHP'nin ayrıca Artvin adayı Demirhan Elçin, Batman adayı Enver Erdem, Bingöl adayı Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane adayı Bedri Ağaç, Uşak adayı Asım Kalelioğlu, Erzincan adayı İsmail Taş ve Karabük adayı Mehmet Durum oldu.

Öte yandan CHP PM'de, aday belirlemede önseçim için yeterli süre olmadığına karar verilirken, MYK'nın istediği yerlerde eğilimi yoklaması yapabilmesi kararı alındı.

"Eğilim Yoklaması Yöntemi"

Bugün gerçekleştirdikleri MYK ve PM toplantılarının ardından 147 belediye başkanı adayını daha belirledikleri belirten Torun, bugünkü adayları arasında 1 Büyükşehir, 10 il adayı bulunduğunu bildirdi.

"Adaylarımızın hepsi de örgütümüzün ve yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimlerdir." diyen Seyit Torun, açıklanan tüm adayları tebrik etti.

Torun, bugünkü toplantılarda örgütlerin isteği üzerine aday belirleme yöntemi olarak da "eğilim yoklaması yöntemi"nin uygulanması kararını aldıklarını kaydetti.

Adayları tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yaptıklarını aktaran Torun, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz. Bölgesinin ve ülkemizin sorunlarına kim çözüm üretebilir, onu belirliyoruz. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz.

Yaptırdığımız araştırmalar, seçmenlerin öncelikle iktidara alternatif bir değişim istediğini gösteriyor. Seçmenin en büyük isteği seçtikleri başkanların sarayın değil, kendilerinin dertlerini ve beklentilerini anlayan insanlar olması. Vatandaşlarımız partilerden ve belediye başkanından kendini dinleyecek, anlayacak ve dertlerine çare olacak yönetimler oluşturmalarını istiyor. Seçmenler yerelliğe ve yerel demokrasiye, huzur ve refahı sağlayacak yeni bir belediyecilik anlayışı bekliyor."

"CHP oyları yükseliyor"

Sahadaki tarafsız araştırmaların CHP oylarının sürekli yükselişini ortaya koyduğunu savunan Seyit Torun, araştırmaların her partiden CHP'ye oy kaymaları yaşandığını gösterdiğini de söyledi.

CHP'li belediyelerin huzur ve bereket getirdiğini, en yaşanabilir şehirleri ortaya çıkardığını iddia eden Torun, bunun sadece insani gelişmişlik endekslerinde değil, seçmen nezdinde de görüldüğünü aktardı.

Seçmenin evinde ve ülkede huzur istediğine değinen Torun, şunları kaydetti:

"Bizim belediyelerimiz huzurun ve bereketin teminatıdır. Kazanacağımız her yerde başkanlarımızın ekipleriyle birlikte halkımızın huzuru için canla başla çalışacaklarına güvenim tamdır. Huzur ve bereketin CHP'li belediyelerde olduğunu hem seçmen biliyor hem de her türlü tarafsız araştırmalar bunu gösteriyor. Örneğin hafta sonu kamuoyuna açıklanan Birleşmiş Milletler Raporu halkı en çok ilgilendiren sağlık, eğitim ve sosyal yaşam başta olmak üzere tüm önemli alanlarda CHP’li belediyelerin AKP’li belediyelerden çok çok önde olduğunu gösterdi. Bu rapora göre, çok yüksek insani gelişmişlik kategorisine Türkiye’den giren 30 ilçenin 20'si CHP’li. Öte yandan tüm CHP’li belediyelerin yüzde 24'ü yüksek insani gelişmişlik grubuna girerken AKP'den ise sadece yüzde 6. Türkiye belediyelerinin yüzde 60'ını elinde tutan AKP’nin başarısızlığı bu rakamlara göre çok daha açık görülmektedir.

Belediye başkan adaylarımızın tümünün önüne bölgelerini insani gelişmişlikte en üst sıralara çıkarma hedefi koyuyoruz. Ülkemiz hem içeride hem de dışarıda çok zor bir süreçten geçmektedir. Türkiye’nin ekonomik krizi ile demokrasi bunalımı iç içe geçmiş durumda. Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir."

Soruları yanıtladı

PM'de, aday belirlemede yöntemin nasıl olacağı konusunda tartışmalar yaşanıp yaşanmadığına yönelik bir soru üzerine Torun, "PM'de genel bir değerlendirme yapıldı ancak bir karşıtlık veya herhangi bir olumsuzluk olmadı. Biz bilgilerimizi aktardık, PM üyelerimiz de düşüncelerini aktardı ve birçok kararımız oy birliği, birçok kararımız da oy çokluğu ile çıktı." dedi.

Dün gerçekleşen İYİ Parti ziyaretine ilişkin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir bilgilendirme yapıp yapmadığının sorulması üzerine Torun, Kılıçdaroğlu'nun MYK'de ve PM'de bu konuya değinmediğini, görüşmeyle ilgili gerekli açıklamanın dün yapıldığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki 4'lü zirveye yönelik eleştirilerine verdiği yanıtın hatırlatılması üzerine Torun, "Ömer Çelik'i tekrar o günkü görüşmeleri incelemeye davet ediyorum. Orada ifadede, DEAŞ, El Nusra cephesi, El Kaide, DEAŞ'la bağlantılı tüm oluşumlar geçiyor ama YPG ve PYD yok. Niye yok? Biz bu soruyu soruyoruz. Terör örgütlerini sayarken bir çoğunu, hatta bileşenlerini sayıyorsunuz da YPG'yi ve PYD'yi niye almıyorsunuz? Bu dörtlü zirvede bununla ilgili bir ifade niye yer almıyor, onu soruyoruz sadece." dedi.

Çelik'in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili açıklamaları da sorulan Seyit Torun, şu açıklamaları yaptı:

"Kadir Mısırlıoğlu, gerçekten içimizi yaralayan, acıtan bir konu. Biz onun saçmalıklarını hükümet ve yetkililer kabul ediyor mu etmiyor mu, onu merak ediyoruz. Resmi bir üniformayla ve devletin resmi aracıyla Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı makamında oturan kişi, niye 10 Kasım'dan bir gün önce ziyaret ediyor. Acaba onun düşüncelerini savunduğu için mi, yoksa bir başka amaç için mi? Kaldı ki Sayın Diyanet İşleri Başkanı bu günü özellikle mi seçmiştir ve kendisinin ziyareti, devletin resmi üniformasıyla basın huzurunda mı insani hale gelmiştir? Biz bunu merak ediyoruz. Bugün Ömer Çelik'in de açıklamalarından gördüğümüze göre Kadir Mısırlıoğlu'nun düşüncelerini herhalde bunlar reddetmiyor olsalar gerek ki bunu aklamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten hepimizin içini yaralamıştır, hepimizi üzmüştür. Kaldı ki Kadir Mısırlıoğlu'nun saçmalıklarını da hepimiz çok iyi biliyoruz ve Cumhuriyet'in değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk'e kullandığı cümleleri de gayet iyi biliyoruz. 10 Kasım'da Atatürk'e methiye düzenler acaba Kadir Mısırlıoğlu'nun düşüncelerini kabul ediyorlar mı etmiyorlar mı? Biz bunu merak ediyoruz."

Mansur Yavaş'ın adaylığının gündeme gelip gelmediği ve Yavaş'ın "rozetsiz adaylık" açıklaması konusunda Seyit Torun, Mansur Yavaş'la ilgili bir değerlendirme yapılmadığını, gündeme gelmediğini söyledi.

"Sizin görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Torun, "Ben Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek istediğini bilmiyorum ama mutlaka seçime katılan adayların rozetleri olur. Ama belediye başkanı seçildikten sonra rozeti çıkarır." dedi.

CHP PM'de kabul edilen il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle:

 

İl

İlçe

Belde

Ad

Soyad

 

1

Adana

İmamoğlu

 

Kasım

Karaköse

 

2

Adana

Tufanbeyli

 

Ahmet

Aktürk

 

3

Adıyaman

Çelikhan

Pınarbaşı

Mahmut

Alan

 

4

Adıyaman

Tut

 

Mehmet

Kılıç

 

5

Adıyaman

Besni

Şambayat

Nejdet

Arıcı

Mevcut Başkan

6

Adıyaman

Besni

 

Vakkas

Acar

 

7

Afyonkarahisar

Sülümenli

 

İsmail

Özakman

 

8

Afyonkarahisar

Çay

Pazarağaç

Fahrettin

Mutlu

 

9

Ağrı

Tutak

 

Erkan

Sayan

 

10

Ağrı

Taşlıçay

 

Kubbettin

Tekgül

 

11

Aksaray

Merkez

Taşpınar

Cihan

Yüksel

Mevcut Başkan

12

Aksaray

Merkez

Yeşiltepe

Tahsin

Çelik

Mevcut Başkan

13

Aksaray

Merkez

Yeşilova

Sibel

Muştu

 

14

Amasya

Merzifon

 

Alp

Kargı

Mevcut Başkan

15

Ankara

Çankaya

 

Alper

Taşdelen

Mevcut Başkan

16

Ankara

Yenimahalle

 

Fethi

Yaşar

Mevcut Başkan

17

Ankara

Elmadağ

 

Adem Barış

Aşkın

 

18

Antalya

Manavgat

 

Sükrü

Sözen

Mevcut Başkan

19

Antalya

Kemer

 

Mustafa

Gül

Mevcut Başkan

20

Ardahan

Göle

Köprülü

Engin

Sarıkaya

 

21

Artvin

Kemalpaşa

 

Ergül

Akçiçek

Mevcut Başkan

22

Aydın

Koçarlı

 

Mutlu

Öztürk

Mevcut Başkan

23

Balıkesir

Balya

 

Orhan

Gaga

 

24

Balıkesir

Havran

 

Bedri

Şahin

 

25

Balıkesir

Manyas

 

Tancan

Barçın

Mevcut Başkan

26

Balıkesir

Burhaniye

 

Ali Kemal

Deveciler

 

27

Bartın

Kurucaşile

 

Nergis

Kartal

 

28

Batman

Gercüş

 

Hamdiye

Öner

 

29

Batman

Hasankeyf

 

Orhan

Cihan

 

30

Batman

Beşiri

 

Genco

Özel

 

31

Batman

Kozluk

 

Savaş

Durmaz

 

32

Batman

Sason

 

Adnan

Yaşar

 

33

Bilecik

İnhisar

 

Ayhan

Ödübek

 

34

Bingöl

Yayladere

 

Sabri

Akyürek

Mevcut Başkan

35

Bingöl

Yedisu

 

Veysel

Yaygan

 

36

Bingöl

Kiğı

 

Yılmaz

Gündüz

Mevcut Başkan

37

Bitlis

Adilcevaz

Aydınlar

İsmet

Özçalımlı

 

38

Bitlis

Mutki

Kavakbaşı

Mezher

Özdeş

 

39

Bitlis

Güroymak

Günkırı

Servet

Başelçin

 

40

Bitlis

Güroymak

Gölbaşı

Cuma

Siri

 

41

Burdur

Bucak

Kızılkaya

Şeref

Coşar

 

42

Bolu

Mengen

 

Turhan

Bulut

Mevcut Başkan

43

Bolu

Mudurnu

 

Mehmet

İnegöl

Mevcut Başkan

44

Bolu

Yeniçağa

 

Adnan

Güngör

 

45

Bolu

Dörtdivan

 

İlyas

Özalp

 

46

Bursa

Orhangazi

 

Şaban Çetin

Çoklar

 

47

Bursa

Harmancık

 

Ahmet

Tufan

 

48

Bursa

Orhaneli

 

Vildan

Koç

 

49

Çanakkale

Çan

 

Bülent

Öz

 

50

Çanakkale

Çan

Terzialan

Feride

Demirbaş

 

51

Çanakkale

Ayvacık

 

Mesut

Bayram

 

52

Çanakkale

Ezine

 

Halil

Büyükerol

 

53

Çanakkale

Lapseki

Çardak

Metin

Semerci

 

54

Çankırı

Eldivan

 

Afife Ülkü

Kavalalı

 

55

Çankırı

Kurşunlu

 

Tevfik Metin

Aktaş

 

56

Denizli

Serinhisar

 

Hüseyin

Gemi

 

57

Denizli

Çivril

 

Ömer

Köseoğlu

 

58

Denizli

Pamukkale

 

Ahmet

Divarcı

 

59

Denizli

Güney

 

Mustafa

Urtekin

 

60

Diyarbakır

Çüngüş

 

Muhiddin

Yıldırım

 

61

Düzce

Akçakoca

 

Fikret

Albayrak

 

62

Düzce

Gölyaka

 

Abdullah

Şahin

 

63

Eskişehir

Han

 

Erdal

Şanlı

Mevcut Başkan

64

Eskişehir

Mahmudiye

 

İshak

Gündoğan

Mevcut Başkan

65

Eskişehir

Odunpazarı

 

Kazım

Kurt

Mevcut Başkan

66

Eskişehir

Tepebaşı

 

Ahmet

Ataç

Mevcut Başkan

67

Gaziantep

Karkamış

 

Ali

Doğan

 

68

Gaziantep

Araban

 

Hasan

TRUE

 

69

Giresun

Tirebolu

 

Burhan

Takır

 

70

Giresun

Eynesil

 

Ahmet Latif

Karadeniz

 

71

Gümüşhane

Şiran

 

Hüseyin

Kaya

 

72

Hatay

Antakya

 

Hikmet

Hatunoğlu

 

73

Kahramanmaraş

Andırın

 

Ahmet

Rüzgar

 

74

Kahramanmaraş

Elbistan

 

Onur

Gürbüz

 

75

Kars

Arpaçay

 

Enver

Akkaya

 

76

Kars

Susuz

 

Oğuz

Yantemur

 

77

Kastamonu

Devrekani

 

İlhan

Tuncer

 

78

Kastamonu

Bozkurt

 

Güvenç

Demirezen

 

79

Kayseri

Bünyan

 

Mustafa

Naldız

 

80

Kayseri

Felahiye

 

Kerim

Karakoç

 

81

Kocaeli

Darıca

 

Yakup

Törk

 

82

Kocaeli

Karamürsel

 

Ahmet

Çalık

 

83

Karabük

Yenice

Yortanpazarı

İsmail

Elemen

 

84

Kütahya

Dumlupınar

 

Zekeriya

Yılmaz

 

85

Kütahya

Domaniç

 

Mustafa Temel

Ergün

 

86

Kütahya

Domaniç

Çukurca

Ceyhun

Ergün

 

87

Kütahya

Altıntaş

 

Doğan

Akbunar

 

88

Kırıkkale

Sulakyurt

 

Tamer

Cihan

 

89

Manisa

Gölmarmara

 

Birol

Bak

 

90

Manisa

Saruhanlı

 

Zeki

Bilgin

 

91

Manisa

Kırkağaç

 

Şerif Ozan

İren

 

92

Nevşehir

Derinkuyu

 

Mustafa

Erdem

 

93

Nevşehir

Merkez

Sulusaray

Derviş

Dursun

 

94

Niğde

Altunhisar

 

Abdi

Mercan

 

95

Niğde

Ulukışla

 

Mustafa

Önen

 

96

Ordu

Fatsa

 

Ahmet

Canbaz

 

97

Ordu

Aybastı

 

Özdilek

Aydoğan

 

98

Ordu

Gölköy

 

Cengiz

Sarıyer

 

99

Ordu

Akkuş

 

Bayram

Görür

 

100

Sakarya

Serdivan

 

Zafer

Kazan

 

101

Sakarya

Karapürçek

 

Nizamettin

Yıldız

 

102

Samsun

Yakakent

 

Ramazan

Şensoy

 

103

Samsun

Çarşamba

 

Altan

Karabulut

 

104

Sinop

Erfelek

 

Muzaffer

Şimşek

Mevcut Başkan

105

Sinop

Gerze

 

Osman

Belovacıklı

Mevcut Başkan

106

Sivas

Gemerek

Çepni

Gülbeden

Yüksel

 

107

Sivas

İmranlı

 

Murat

Açıl

 

108

Sivas

Şarkışla

 

Ayfer

Temel

 

109

Şanlıurfa

Hilvan

 

Abuzer

Bebe

 

110

Şanlıurfa

Akçakale

 

Ahmet

Geçit

 

111

Şanlıurfa

Halfeti

 

Ekrem

Morçiçek

 

112

Şanlıurfa

Suruç

 

Kemal

Eşsiz

 

113

Şanlıurfa

Harran

 

Mehmet

İngin

 

114

Şanlıurfa

Viranşehir

 

Şehmus

Dodukanlıoğlu

 

115

Tunceli

Mazgirt

Akpazar

Cemal

Bulut

 

116

Tunceli

Hozat

 

Seyfi

Geyik

 

117

Tunceli

Mazgirt

 

İsmail

Toprak

 

118

Uşak

Eşme

 

Yılmaz

Tozan

 

119

Uşak

Sivaslı

Pınarbaşı

Naci

Akyürek

Mevcut Başkan

120

Uşak

Sivaslı

Selçikler

İbrahim

Kökçü

 

121

Uşak

Eşme

Yeleğen

Feyzi

Kaya

Mevcut Başkan

122

Uşak

Banaz

Kızılcasöğüt

Ömer

Biçer

Mevcut Başkan

123

Van

Çaldıran

 

Muhamed

Aladağ

 

124

Yalova

Armutlu

 

Ali

Çetinkaya

 

125

Yalova

Altınova

Kaytazdere

Ali

Kangal

Mevcut Başkan

126

Yalova

Altınova

Subaşı

Turan

Canbay

 

127

Yalova

Çınarçık

 

Avni

Kurt

Mevcut Başkan

128

Yalova

Çınarcık

Koru

Kamil

Yaman

Mevcut Başkan

129

Yalova

Çiftlikköy

 

Nedim

Güler

 

130

Zonguldak

Devrek

Çaydeğirmeni

Hayrettin

Çataklı

 

131

Zonguldak

Çaycuma

Saltukova

Alim

Genç

 

132

Zonguldak

Alaplı

Gümeli

Ahmet

Saydam

Mevcut Başkan

133

Zonguldak

Kozlu

 

Cengiz

Bank

 

134

Zonguldak

Merkez

Beycuma

Hayati

Açıkgöz

 

135

Zonguldak

Kilimli

 

Ali Aslan

Kılıç

Mevcut Başkan

136

Zonguldak

Kilimli

Çatalağzı

Adnan

Akgün

Mevcut Başkan

137

Balıkesir

BŞB

 

Ahmet

Akın

Milletvekili

138

Artvin

Merkez

 

Demirhan

Elçin

 

139

Batman

Merkez

 

Enver

Erdem

 

140

Bingöl

Merkez

 

Vahdettin

Uzunyayla

 

141

Gümüşhane

Merkez

 

Bedri

Ağaç

 

142

Uşak

Merkez

 

Asım

Kalelioğlu

 

143

Erzincan

Merkez

 

İsmail

Taş

 

144

Karabük

Merkez

 

Mehmet

Durum

 

145

Burdur

Merkez

 

Ali Orkun

Ercengiz

Mevcut Başkan

146

Giresun

Merkez

 

Kerim

Aksu

Mevcut Başkan

147

Yalova

Merkez

 

Vefa

Salman

Mevcut Başkan
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