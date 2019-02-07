CHP, 16 belediye başkan adayı daha açıkladı
CHP'de 31 Mart yerel seçimleri için 16 adayın daha ismi belli oldu.
31 Mart yerel seçimleri için son viraja girilirken partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bu çerçevede, bugüne kadar 902 adayın belirlendiği CHP'de, Parti Meclisi'nden aldığı yetki çerçevesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 16 adayı daha belirledi.
Belirlenen adaylar Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından açıklandı.
Buna göre partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel yapılırken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi.
CHP'de bugün açıklanan 16 belediye başkan adayının isimleri şöyle:
Ordu Büyükşehir - Mustafa Adıgüzel
Etimesgut (Ankara) - Celal Çelik
Maltepe (İstanbul) - Ali Kılıç
Silivri (İstanbul) - Özcan Işıklar
Siverek (Şanlıurfa) - Mehmet Fatih Bucak
Bodrum (Muğla) - Mustafa Saruhan
Bafra (Samsun) - Kemal Bütüner
Taşkent (Konya) - Hilal Ülkü Türedi
Halkapınar (Konya) - Ahmet Özkaya
Bayraklı (İzmir) - Serdar Sandal
Yalvaç (Isparta) - Erkan Ünal
Kumlu (Hatay) - Rifat Akkuyu
Arsuz (Hatay) - Asaf Güven
Kaş (Antalya) - Hayri Süt
Karataş (Adana) - Mehmet Yıldız
Bulanık'ın (Muş) Rüstemgedik beldesi - Fikret Hamarat