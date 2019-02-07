CHP, 16 belediye başkan adayı daha açıkladı

07 Şubat 2019

31 Mart yerel seçimleri için son viraja girilirken partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu çerçevede, bugüne kadar 902 adayın belirlendiği CHP'de, Parti Meclisi'nden aldığı yetki çerçevesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 16 adayı daha belirledi.

Belirlenen adaylar Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından açıklandı.

Buna göre partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel yapılırken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi.

CHP'de bugün açıklanan 16 belediye başkan adayının isimleri şöyle:

Ordu Büyükşehir - Mustafa Adıgüzel

Etimesgut (Ankara) - Celal Çelik

Maltepe (İstanbul) - Ali Kılıç

Silivri (İstanbul) - Özcan Işıklar

Siverek (Şanlıurfa) - Mehmet Fatih Bucak

Bodrum (Muğla) - Mustafa Saruhan

Bafra (Samsun) - Kemal Bütüner

Taşkent (Konya) - Hilal Ülkü Türedi

Halkapınar (Konya) - Ahmet Özkaya

Bayraklı (İzmir) - Serdar Sandal

Yalvaç (Isparta) - Erkan Ünal

Kumlu (Hatay) - Rifat Akkuyu

Arsuz (Hatay) - Asaf Güven

Kaş (Antalya) - Hayri Süt

Karataş (Adana) - Mehmet Yıldız

Bulanık'ın (Muş) Rüstemgedik beldesi - Fikret Hamarat