CHP, 21 yıl sonra Kars'tan milletvekili çıkardı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 21 yıl sonra Kars'tan milletvekili çıkardı. İnan Akgün Alp, CHP'nin Kars milletvekili olarak Meclis'e girdi. Kars'ta Yeşil Sol Parti ve AK Parti de birer milletvekili çıkardı.
Haber Merkezi
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CHP, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kars’ta 21 yıl sonra milletvekili çıkardı. İnan Akgün Alp, CHP Kars 1. sıradan seçilerek milletvekili oldu.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yüzde 54,57 oy aldığı Kars’ta, CHP 21 yıl sonra milletvekili çıkarmış oldu.
Kars'ta oy oranı ve milletvekili dağılımı şöyle oldu:
Yeşil Sol %28,06 1
AK Parti %25,60 1
CHP 23.801 %16,47 1
İYİ Parti %15,00
MHP %9,71
Yeniden Refah %1,96