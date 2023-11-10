CHP 5 bin lira ödenmesi iptali için AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM karşısındaki Ahlatlıbel Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeden çalışan emeklilerin yararlanamayacağını söyledi.

Bütçe yetersizliği nedeniyle emekliye para verilemediği iddialarını hatırlatan Günaydın, emeklileri bu açlık sınırının altında yaşama mahkum etmenin açıkça zulüm olduğu değerlendirmesinde bulundu. Emeklilere ödenecek 5 bin liranın yetersiz olduğunu söyleyen Günaydın, çalışan emekliye bir ödeme yapılmamasının ise insan haklarına aykırı bir uygulama olduğunu savundu.

CHP olarak bu yasa TBMM'den geçerken her türlü muhalefeti yaptıklarını söyleyen Günaydın, 7464 sayılı kanunda yer alan ilgili düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını kaydetti. Açıklamanın ardından Günaydın, Anayasa Mahkemesine iptal dilekçesini sundu.