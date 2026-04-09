CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir’de yürütülen kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Emniyet birimleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Erkol ile birlikte toplamda 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen kooperatif soruşturmasında yeni bir gözaltı süreci başlatıldı. Operasyon kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da aralarında bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı.
Ümit Erkol’un sabah saat 07.30 sıralarında evinde gözaltına alındığı, ardından İzmir’e sevk edildiği belirtildi.
Toplamda 3 gözaltı kararı
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’ne üye bazı kişilerin de gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile birlikte Ayşe Cansu Ayhan, Pakize Kavak'ın da bulunduğu ifade edildi.