CHP: Asgari ücret 2000 TL'den az olmamalı

19 Aralık 2017

CHP Niğde Milletvekilleri ve Emek Büroları Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, CHP olarak 2000 TL altında bir asgari ücretin emekçilerin beklentilerini karşılamayacağını söyledi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çalışma Bakanı Türkiye’de çalışanların yüzde 40'ı yani yaklaşık 6 milyon kişi asgari ücretli olduğunu ifade ediyor, ancak ülkemizde kayıt dışı çalışanlarında asgari ücret rakamı ile ilişkilendirmek gerekir. Ülkemizde sendikasız, örgütsüz çalışanların çoğunluğunun oluşturduğu ve 13 milyona yakın sigortalıdan yalnız grevli toplu iş sözleşmesi yapabilecek 1 milyon civarında işçi bulunduğu dikkate alındığında asgari ücretin önemi daha iyi kavranıp, görülebilecektir” dedi.

1440 lira olan net asgari ücretin sendikaların açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının çok altında kaldığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, CHP’li Belediyelerde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu talebi ile 2017 yılında asgari ücretin net 1500 TL uygulandığını belirtti.

CHP Milletvekili Gürer, “TÜRK-İŞ Kasım ayı verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.567,45 TL, Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5.105,71 TL oldu. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.948,56 TL olarak açıklandı. İnsanca yaşam ve hakça paylaşım anlayışı asgari ücretin en az 2000 TL olmasını gerekli kılmaktadır.Ülkemizde AKP Hükümeti verileri dilediği gibi kullanmakta ve işine geldiği gibi düzenlemektedir. Çırak ve stajyerleri bile istihdam içinde gösteren veriler ile hormonlu büyüme ki büyümeye orantılı işçi artışı olmayışı verinin ne ifade ettiğini gösteriyor. Eğer rakamlara uygun değerlendirme sağlansa, asgari ücretli milli gelirden düzenli pay almış olsaydı 2017’de asgari ücret brüt 2600 TL olmalıydı. 2008 yılında 414 ABD doları olan aylık asgari ücret halen 358 ABD Dolar civarına gerilemiştir. Sendikaların kamuoyuna her ay açıkladıkları verilere bakıldığında asgari ücret ile geçim olanağı imkânsız hale gelmiştir. Asgari ücretin az 2000 TL olması kısmen bir iyileştirme olacaktır” dedi.