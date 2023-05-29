CHP binasına taşlı saldırı

CHP Bulancak ilçe binasına dün akşam kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından taşlı saldırı yapıldı. Binanın camlarında bulunan Atatürk resmi hedef alınarak yapılan saldırıda camlar kırıldı. Binada maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Başkanı Gültekin Uzunalioğlu, İlçe Başkanı Necmi Sıbıç saldırıyı kınayarak faillerinin kısa sürede yakalanmasını talep etti.

"Mermiler havada uçuştu"

Depremde 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten ve bu acıyı hiçe sayarak kutlama yapıldığına dikkat çeken CHP Bulancak İlçe Başkanı Sıbıç, şunları söyledi:

Aç sefil perişan bıraktıkları halkı unutarak alanlarda coşup eğlendiler. Dağ gibi sorunlar ortada iken neyin zaferini kutladılar? Mermiler havada uçuştu, müzik sesleri yeri göğü inletti.

Pazar gecesi Bulancak ilçe binamız da saldırıya uğradı. Taşla sopayla saldıranlar cam çerçeve indirdiler ve bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini taşladılar, yırttılar.

Atamıza saldıranlar bilsinler ki, biz Atatürk’ün askerleri olarak bu ucuz kahramanlıklara geçit vermeyiz. Biz yedi düvele kafa tutmuş kahramanların evlatlarıyız.

Bu alçaklığı yapanları da, bu gerici zihniyeti aşılayanları da kınıyor, faillerin bir an önce bulunup yargılanması için gerekli işlemleri başlattığımızın bilinmesini istiyorum

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve partimize yapılan bu saygısızlığın hesabı mutlaka sorulacaktır. Esas olarak da; bu saldırgan zihniyeti körükleyenler bu hesaptan nasibini alacaktır.

Devletin tüm imkanlarını kullanarak, baskı kurup, korku iklimi yaratıp yüzde 52 ile zafer sarhoşu olup sokağa dökülenler bilsinler ki; Atatürk'ün gösterdiği yolda, akılla, bilimle yürüyen, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti için mücadele eden yüzde 48 var karşılarında.

Altını çiziyorum ki; kötülük amacına ulaşamayacak, iyilik galip gelecektir. Ülkemizin aydınlık günlere kavuşması, yokluğun, yoksulluğun, yolsuzluğun son bulması, adaletin tesis edilmesi için mücadelemiz kesintisiz sürecektir. Şimdi her zamankinden çok daha birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan zamandır. Yılmak yok, mücadeleye devam.