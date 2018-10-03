CHP, ek gösterge için kanun teklifi verdi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, emniyet mensuplarının, öğretmenlerin, sağlık personelinin, din görevlilerinin, kamu avukatlarının ek göstergeyle ilgili beklentileri olduğunu belirterek, bu konularla ilgili kanun tekliflerini verdiklerini söyledi.

Erol, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bundan sonra yapacağı basın toplantılarında, Elazığ'ın sorunlarının yanı sıra ulusal gündemdeki sorunları da gündeme getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Polislerin mesai ücretlerini ve izinlerini kullanmadıkları zaman izin ücretlerini alamadıklarını söyleyen Erol, 3 bin 600 ek gösterge beklentilerinin de yıllardır yerine getirilmediğini vurguladı.

"Emniyet güçlerimiz şehit olmaktan çok emekli olmaktan korkar hale geldiler." diyen Erol, emniyet mensuplarının çok önemli sorunları bulunduğunu savundu.

Erol, "Emniyet mensuplarının, öğretmenlerin, sağlık personelinin, din görevlilerinin, kamu avukatlarının ek göstergeyle ilgili beklentileri var. Bu konularla ilgili kanun tekliflerimizi verdik." diye konuştu.

Erol, bu konularla ilgili Cumhurbaşkanının da sözü olduğunu belirtti.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın kanun teklifi verdiğini anımsatan Erol, bu konuda da toplumda büyük bir beklenti olduğunu dile getirdi. Gürsel Erol, "Tüm bu konularla ilgili gerek parti gerek milletvekili olarak çalışmalarımızı yapacağız." dedi.