CHP Erzurum’da toplu istifa

29 Haziran 2018

CHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı Hilal Nur Çokoy, partisinin il yönetiminde 10 kişinin istifa ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapılarak, istifaların gerekçesi hakkında şu bilgilere yer verildi:

“Amacımız bundan sonrası için daha güçlü bir yönetim, aktif dinamik ve üretken bir kadro ile Cumhuriyet Halk Partisi adına hareket etmek ve bu bağlamda siyaseten daha güçlü bir Erzurum oluşturmak, parti il ve ilçe teşkilatlarını yeniden yapılandırmak adına aşağıda isim ve imzaları bulunan CHP Erzurum İl Yönetim Kurulu üyeleri olarak yönetimden topluca istifa ediyor ve olağanüstü il kongresi talep ediyoruz.”

İstifanın ardından konuşan parti il başkanı Bülent Oğuz, “Bu son istifa açıklamasında bunların 3 tanesi otomatikman yönetimden düşmüş. Bu şu demek. Yani mazeretli veya mazeretsiz 3 defa il yönetim kurulu toplantısına katılmayan il yönetim kurulu üyesi otomatikman yönetim kurulu üyeliğinden düşer. Bu CHP’nin tüzüğünde var zaten. Seçim arifesinde biz bunların hiçbirini çalıştırmadık hiçbir şekilde de yine arkadaşlarımızı kaybetmek istemedik. Seçimde bizle olmayan arkadaşlara gerekeni yapmamız gerekiyordu. Ve yapıldı. Tüzüğün verdiği bir karar. Diğer arkadaşlarımızda zaten başından beri ufak tefek bir rahatsızlıkları vardı. İl yönetimimiz devam ediyor. Yaklaşık 16- 17 kişiyle devam ediyor. Burası bir siyasi partidir. Bize itirazı olan muhakkak olur. Biz isterdik ki gelip burada konuşup istişare edelim istifa edilecekse hep beraber, yapılması gereken varsa hep beraber yapalım" dedi.

Kaynak: İHA