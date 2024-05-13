CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Krizin bedeli emekçilere ödetiliyor

Karabat, yaptığı yazılı açıklamada, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni eleştirdi, hükümetin zenginliğine zenginlik katanlardan değil, maaşı her geçen gün eriyen emekçiden tasarruf ettiğini öne sürdü.

"Emekçilerin her geçen gün yoksulluğa mahkum edildiği, eşitsizliğin ve gelir adaletsizliğinin en temel sorun haline geldiği bir süreçte ekonomik krizin bedeli emekçilere ödetiliyor" değerlendirmesinde bulunan Karabat, şunları kaydetti:

"Enflasyonun sebebini vatandaşa, bütçe açığının nedenini de memurlara yüklemek adaletsizlik değil midir? Yüz milyarlık ballı ihaleleri neden görmezden geliyorsunuz da memurun ekmeğinden tasarrufa gidiyorsunuz? Kur Korumalı Mevduat sisteminin, Merkez Bankası ve Hazine'ye faturası en az 1,2 trilyon lira, ancak Mehmet Şimşek, bu faturanın nasıl azaltılacağına dair bir plan sunmuyor. Memurun haklarından keseceği kaynağı KKM'ye ve bir avuç zengine aktarmayı taahhüt ediyor."

Tasarrufun sadece harcama kısıtlaması ile olamayacağını belirten Karabat, "Başta yap işlet devret olmak üzere kamuya büyük yük getiren ihaleler baştan incelenmeli, buraya haksız yere aktarılan milyarlar faiziyle geri alınmalıdır." ifadesini kullandı.