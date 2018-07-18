CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ergene'de incelemelerde bulundu

18 Temmuz 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kaynağı pırıl pırıl bir su ama burada akan su simsiyah. Canlı barındırmıyor içinde. Parlamentoda defalarca araştırma önergesi verdik Ergene'nin temizlenmesi için ama maalesef aynı siyah Ergene gerçeğiyle karşı karşıyayız." dedi.

Çorlu'daki ziyaretlerinin ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gelen Kılıçdaroğlu, tren kazasında hayatını kaybeden Melek Tuna, Ersen Gül, Sena Köse, Özge Nur ve Gülce Dikmen, Hakan ve Oğuz Arda Sel, İrfan Kurt, Ayşenur Başaran, Mavinur Tiflizden ve Ergün Kerpiç'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, konvoyunu tarihi Uzunköprü'nün girişinde durdurdu ve Ergene Nehri'nde incelemede bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergene Nehri'nin bölgenin can damarı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Suyu az önce siz de gördünüz ben de gördüm. Kaynağı pırıl pırıl bir su ama burada akan su simsiyah. Canlı barındırmıyor içinde. Parlamentoda defalarca araştırma önergesi verdik Ergene'nin temizlenmesi için ama maalesef aynı siyah Ergene gerçeğiyle karşı karşıyayız. Umarız bu süre içinde parlamento yeniden bir görev üslenir, yeni bir araştırma komisyonuyla yürütme organını biraz daha sıkıştırır bu suyun temizlenmesi için. Bu su temizlenirse Ergene bölgede hayat damarı olarak güçlenerek akacak, pirinç tarlaları ve diğer tarım alanları nefes alacak. Herkesin beklediği bu, Trakyalıların beklediği bu, bizim de beklediğimiz bu. Bu güzellikle de bu nehrin temiz akması lazım. Marmara için de bizim için de doğa için de insanlar için de bütün canlılar için bu nehrin temiz akması gerekiyor."

Ziyaretlerde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Edirne Milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ile partililer yer aldı.

Kaynak: AA