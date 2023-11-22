CHP Genel Başkanı Özel, Çerkezoğlu ile bir araya geldi

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Can Güner eşlik etti.