CHP Genel Başkanı Özel: "İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un iki gün önce yaptığı konuşmada, anayasanın 3'üncü maddesinin 'değişebileceği' sinyalini vermesi tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'daki konuşmasında “Tayyip Bey HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Bahçeli HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Numan Bey aklı sıra HÜDAPAR’ın tartışma alanını genişletecek… İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş ne demişti?

Kurtulmuş, "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanarak anayasanın 3'üncü maddesini hedef almıştı.