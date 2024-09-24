CHP Genel Başkanı Özel: Türkiye’ye bu ayıbı bir daha yaşatacaklarını sanmıyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’ye ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.



Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Birleşmiş Milletler Zirvesi’ne paralel olarak Sosyalist Enternasyonal Toplantısı’nı New York’ta yapacağız.

*Değişim kurultayımızın son gününde Sosyalist Enternasyonal’in küresel ve yerel sorunlara ilerici çözümler öneren komitesiyle birlikte Ankara Deklarasyonu’nu hazırlamıştık. New York’ta Ankara Deklarasyonu’nu sunacağım.

*Sosyalist Enternasyonal’in birinci gündem maddesi İsrail saldırıları olacak. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini de gündeme getireceğiz. AB’ye tam üyelik konusunda destek talebimizi ifade edeceğiz.

“CHP’li belediyeler temizlik konusunda destek vermeye hazır”

*Okullar hijyen yönünden korkunç durumda. Personel alımı doğrudur ama bunun ağustos ayı içinde yapılıp, 9 Eylül günü okulların öğrencilere hazır hale getirilmesi gerekiyordu.



*Önümüzdeki hafta öğretmenlerden ve emekli öğretmenlerden oluşacak heyetlerle okulları ziyaret edeceğiz. CHP’li belediyeler temizlik konusunda destek vermeye hazır.

“Türkiye’ye bu ayıbı bir daha yaşatacaklarını sanmıyorum”

*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hakaret davası konusunda bir toplantı yapacağız. Dün akşam kendisiyle bir görüşme yaptım. Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz. Kimse bize olmadık bir davadan cezayı normalleştirmeye çalışmasın.

*Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmesin Türkiye’ye bu ayıbı bir daha yaşatacaklarını sanmıyorum.

*Geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız daha şiddetlisini görürsünüz.