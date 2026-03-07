CHP Genel Başkanı Özel: Vergiyi tavana, zenginliği tabana yayacağız

Özel, Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, Karaman'ın siyasi geçmişine değinerek, kentin hiçbir siyasi parti için "kale" olmadığını söyledi.

Miting planladıklarında kentte "Meydanda meydanı dolduramazsınız" denildiğini anlatan Özel, "Bugün Karaman'ı, bu koca meydanı görünce, meydanlara sığmayanları ve taşanları görünce iyi ki geldik Karaman'a. İyi ki birlikteyiz ve buradan haykırmak isteriz ki artık kale siyaseti bitmiştir. Hiçbir yer kimseye kale değildir. Karaman olsa olsa milletin kalesidir." diye konuştu.

Karaman'da son 30 yıldır belediye başkanlığını kazanamadıklarını ancak bunun sorumluluğunu kendilerinde gördüklerini belirten Özel, bundan sonra da daha çok çalışacaklarını vurguladı. Özel, gittikleri yerde hangi partiden olursa olsun yerel yöneticilere başarılar dilediklerini aktardı.

Alandaki bir pankarta dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Hak, hukuk, adalete en fazla 799 gün kaldı' diyor. 19 Mart 2025'te dedim ki İstanbul'da otobüsün üstünde, gerekirse 1000 günlük kampanya yapacağım. Bu 1000 günlük kampanyanın sonunda 'Bu iktidarı değiştireceğiz. Bu kara düzeni bitireceğiz'. Şimdi normal gününe '799 gün kaldı' diyorlar. Ama onların da ağzında 2027'nin ekiminde seçim yapmak var. Biz mümkünse 40 gün sonra, 2 ay sonra istiyoruz ama istedikleri kadar kaçsınlar işte resmi tarihte bile olsa 799 gün sonra bu iktidar gidecek. Bu düzen değişecek ve yepyeni bir dönem başlayacak."

"Lojman seferberliği başlatacağız"

Sağlık çalışanlarına verilen sözlerin tutulmadığını savunan Özel, şöyle konuştu:

"Ambulansın şoföründen, acil tıp teknisyenine, hemşiresinden, doktoruna, hasta bakıcısına, memuruna, tüm sağlık çalışanlarına... İktidar olalım, ilk onlara verilip de tutulmayan sözü tutacağız. Devletin polisini, jandarmasını, astsubayını ayırmayacağız. Özellikle infaz koruma memurları, şehrin dışındaki cezaevlerinde azına lojman, çoğu servisle uzun yollar, pahalı kiralar önce onlardan ve polisten başlayarak lojman seferberliği başlatacağız. Bütün infaz koruma memurlarını emniyet sınıfına ayıracağız. Emniyet sınıfında çalışanların, devlette çalışanların aldığı maaşın emekli maaşına yansımasını, emekli maaşı ile normal maaş arasında uçurum olmamasını sağlayacağız. Maaş bağlanma katsayılarını AKP öncesi döneme getirip yapılan 5510 haksızlığına tekrar engel olacağız. Bu ülke emeklisine sahip çıkacak. Emeklisinin yüzü iktidarımızda gülecek. Söz veriyoruz."

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sanıkların yargılanacağı 9 Mart tarihine işaret eden Özel, "Eğer Tayyip Bey savcılarına, savcılarının attığı yalanlara güveniyorsa, hodri meydan 9 Mart Pazartesi günü duruşma başlıyor. O gün yoklama ile geçer. 10 Mart Salı günü Meclis açılıyor. Kanun teklifimiz var, oylattıracağız. Ben arkadaşlarıma, Cumhurbaşkanı adayıma güveniyorum. Savcısına güvenen karşıma çıksın, canlı yayın yapılsın. Hodri meydan." ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Özel, "Amerika ve İsrail yeni bir dünya düzeni kurmak istiyor. İstiyorlar ki istedikleri ülkeye saldırsınlar, istedikleri ülkede yönetimi değiştirsinler, istedikleri ülkenin başına kimin geleceğini belirlesinler. Suriye'de yaptılar, şimdi İran'da yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Özel, "And olsun ki bu kara düzeni yıkacağız, bu vergi sistemini tam tersine çevireceğiz. Vergiyi tavana, zenginliği tabana yayacağız. Zenginliği paylaşmaya hazır mısınız? Siz de vergi vermeye hazır olun. Bundan sonra çok kazanandan çok, az kazanandan az alınacak. Kazanmayandan vergi alınmayacak. Bunun için ülkeye halkçı bir iktidar gelecek. Milletten yana bir iktidar gelecek. Yani çiftçinin, esnafın, emeklinin ve emekçinin iktidarında olacak. " diye konuştu.​​​​​​​