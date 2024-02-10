CHP Genel Başkanı Özel'den Aziz Yeniay'a "geçmiş olsun" telefonu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, seçim çalışmasında bulunduğu alanda silahlı saldırı meydana gelen Yeniay'ı telefonla aradı.

Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da saldırıyı lanetledi.

Saldırıda yaralanan vatandaşa şifa dileyen Özel, paylaşımında, "Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız." ifadelerine yer verdi.