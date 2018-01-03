CHP il kongresi iptal edildi

03 Ocak 2018

CHP Adıyaman İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, 30 Aralık 2017'de Adıyaman Belediyesi konferans salonunda düzenlenen ve iki adayın yarıştığı CHP Adıyaman Olağan İl Kongresi, partiye üyeliği bulunmayan adayların oy kullandığını belirleyen Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

Deniz Çakmak ve Ali Murat Bilgiç’in aday olduğu kongreyi, iki oy farkla Bilgiç kazanmıştı.

Çakmak, seçimin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı itirazda, partiye üye olmayan 7 delegenin oy kullandığını, 1 delegenin ise iki ayrı ilde delege olduğunu ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu, bahsi geçen delegelerin partiye üyeliği bulunmadığını tespit etmesi üzerine, seçimi iptal etti. İl kongresinin bir hafta içerisinde tekrarlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA