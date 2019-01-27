CHP ile İYİ Parti Elazığ için anlaştı

27 Ocak 2019

CHP Elazığ İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or, iki partinin yerel seçimde belediye başkan adayı Ali Şekerdağ'ı destekleyeceğini söyledi.

Şekerdağ'ın İYİ Parti adayı olarak seçime katılacağını vurgulayan Or, şunları kaydetti:

"Ortak adayımız kamuoyununun yakından tanıdığı eski Elazığ Ticaret Odası Başkanı Ali Şekerdağ. İttifaklarda ve birlikteliklerde rahmet vardır, bereket vardır. Nasıl ki 24 Haziran ittifakımız, 41 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elazığ'da bir milletvekili çıkarmasına sebep oldu ise 31 Mart seçimlerinde de belediye başkanlığını kazanacağımıza inancımız tamdır."

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ise ittifakın şehir için hayırlı olacağına inandıkları için böyle bir oluşumun içinde yer aldıklarını dile getirdi.

Bu ittifakın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade eden Kaplan, "Belediye başkan adayımız Ali Şekerdağ'ın Elazığ'da demokrasi, özgürlük ve ezilmişler adına iyi bir belediyecilik yapacağını umduğumuz için parti meclisimizin talimatlardan sonra kuşkusuz el ele vererek bir aile yapısı içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA