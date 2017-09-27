CHP İstanbul Belediye Başkan adayını açıkladı
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı.
Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’ndan istifa etmesinden ardından, İBB Meclis’i yeni başkanı seçecek.
Perşembe günü İBB Meclis üyelerinin yapacağı seçim öncesinde partilerin adayları da açıklanmaya başladı.
Yapılacak seçimde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu belirtildi.