ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
  • Gündem
  • CHP İstanbul Belediye Başkan adayını açıkladı

CHP İstanbul Belediye Başkan adayını açıkladı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı.

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’ndan istifa etmesinden ardından, İBB Meclis’i yeni başkanı seçecek.

Perşembe günü İBB Meclis üyelerinin yapacağı seçim öncesinde partilerin adayları da açıklanmaya başladı.

Yapılacak seçimde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu belirtildi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.