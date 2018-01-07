CHP İzmir kongresinde pankart tartışması

07 Ocak 2018

Celal Atik Spor Salonunda yapılan ve mevcut il başkanı Asuman Ali Güven’in aday olmadığı CHP'nin 36. Olağan İzmir İl Kongresi'nde, Deniz Yücel ve Utku Gümrükçü yarışıyor.

Pankart kavgası

Aday Utku Gümrükçü konuşma yaptığı sırada bir kişi "Utku Gümrükçü Kerbela şehitlerinden hemen şimdi özür dile" yazan bir pankart tutunca iki grup arasında kavga çıktı. Milletvekilleri arbedeyi sakinleştirmeye çalışırken, kongreye 15 dakika ara verildi. Kavganın devam etmesi halinde kongrenin iptal edileceği belirtildi. 15 dakikalık aranın ardından sahnenin önünün boşaltılması istendi.

“Bana karşı değil CHP’ye yapılmış bir ihanettir”

Gümrükçü, ortamın sakinleşmesi sonrasında yeniden kürsüye çıkarak, “Az önce yaşanan olay bana karşı değil CHP’ye yapılmış bir ihanettir. Bu şahıs, 2015’te Atilla Sertel’in milletvekilliğinin düşürülmesi için şikayet eden kişidir. Bu arkadaş bu işleri adet edindi. Geçen kongrede de milletvekiline saldıran arkadaştır. Biz birliğimizi, beraberliğimizi bütünlüğümüzü kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Birbirimizi seveceğiz, birbirimize saygı göstereceğiz. El ele tutuşup faşizme karşı mücadele edeceğiz. CHP, boyun eğmeyenlerin partisidir. Bizi kimse kumpasa düşüremez. Bu salonda sevmediğim kimse yok. Düşmanlık beslediğim, makamını elinden almak istediğim kimse yok. Biz parti neferiyiz. Ben kimsenin adamı olmadım olmam. Benim arkamda sadece ve sadece siz varsınız. 2019’da sizinle en önde savaşmaya adayım. Bu kongrede ‘Deniz’in arkasında kim var, Utku’nun arkasında kim var?’ demeyeceksiniz. Bu işi en iyi kim yapar deyip ona göre oy vereceksiniz. Deniz benim kardeşimdir. Utku Gümrükçü ve Deniz Yücel el ele verecek, partiyi iktidar yapmak için çalışacak” diye konuştu.

“Kongrenin kaybedeni olmayacak”

Kongrede adaylık konuşmasını ilk yapan aday, kuraya göre Deniz Yücel oldu. Partililerin omzunda taşınarak kürsüye çıkan Yücel, “Örgütümüzün belli kesimlerinden aday olmam konusunda gelen talepler doğrultusunda adaylığımı açıkladım. Bütün ilçeleri gezdim. Çiğli ve Bayraklı ilçelerini iki kez aradım, sanırım zamanları müsait değildi. Örgütümüz bana bu görevi verdiği takdirde görev süremin sonuna kadar görevimin başında kalacağım. Kongre ile gelip kongre ile gitmek istiyorum. Uzlaştırıcı, bütünleştirici, herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı sergileyeceğim. Grupçu, ekipçi, adamcı siyaset yapmayacağım. Herkesin il başkanı olacağım. Bana oy versin, vermesin; bu salondaki herkes benim ailemdir. 2019’da bizleri çok önemli üç seçim bekliyor. Yerelde CHP’yi daha da güçlendireceğiz. Bu kongrenin kaybedeni olmayacak. Bu kongrenin tek kazananı olacak, o da Cumhuriyet Halk Partisi olacak” dedi.

“Delege iradesi üzerine ipotek koyma hakkı söz konusu olamaz”

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, “Gün birleşme günü. Gün dayanışma günü. Gün paylaşma günü. Gün birbirimizle kaynaşma günü. Omuz omuza, el ele, kol kola mücadele günü. Önümüzde bir yerel seçim var. Kaybettiğimiz 8 ilçeyi almakla yetinmeyip partimizin oylarını daha da ileri taşıyacak bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor. CHP’nin iktidarda olmadığı neresi varsa orayı alacağız. Bu kongrede ‘tek bir aday üzerinde uzlaşıyoruz’ diye ortaya çıkmak doğru değildi. Delegelerin iradesine ipotek koymak doğru değil. Doğru olan, kim aday olmak istiyorsa aslan gibi gider delegasyona kendini anlatır. Geldiğimiz nokta; iki pırıl pırıl arkadaşımız aday olarak ortaya çıktılar. Esas olan, sandıktan çıkacak sonuçtur. Esas olan, sizin iradeniz. Esas olan örgüt iradesidir. Ama kimsenin 2019 yılında yapılacak ne yerel seçimlerde, ne genel seçimlerde, ne de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürece yönelik bireysel istikbal çabalarıyla örgüt ve delege iradesi üzerine ipotek koyma hakkı da söz konusu olamaz” diye konuştu.

“Birbirimizle kavga etmeye hakkımız yok”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, demokratik bir işleyişle kongre sürecini tamamlamak üzere olduklarını belirterek, “3-4 Şubat’ta da kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Kurultay, hayati önem taşımaktadır. Son derece anlamlı bir dönemin eşiğindeyiz. Türkiye’de tamamen işlevsiz hale getirilen, özgürlükleri yok sayan demokrasiyi rafa kaldırana anlayışı yerle bir etmek adına bir büyük kurultay gerçekleştireceğiz. Çok önemli bir süreçteyiz. Öncelikle yerel seçimlerle iktidar olmak zorunluluğumuz var. Bizim belediyelerimiz sadece insan odaklı belediyecilik yapıyorlar. Hizmet üretiyorlar. Yeniden güçlü bir parlamenter demokratik sistemi hayata geçirmemiz için tarafsız bir cumhurbaşkanını oraya oturtmamız lazım. Önce kendi içimizde demokrasinin çok temel ilkelerinden biti olan uzlaşmayı, dayanışmayı mutlaka hayata geçirmeliyiz. Geçmişte değişik seçim süreçlerinde ayrılığa düşmüş olabiliriz ama bunların hiçbirinin artık kıymeti yok. Kol kola girerek büyük kurultaya gitmek zorundayız. Bu il kongremizde kim kazanırsa kazansın kazanan önce İzmir, sonra partimiz olacak. Bizim birbirimizle kavga etmeye hakkımız yok. Birbirimizi ötekileştirmeye hakkımız yok. Geçmişteki gerginliklerin hiçbirini inanıyorum ki bugün yaşamayacağız. Akşam birilerini mutlu edecek, bizi üzecek en ufak davranışın bu salonda yaşanmaması gerekiyor. Bu salonda müthiş bir dayanışma örneği göstereceğiz ve öyle ayrılacağız” ifadelerini kullandı.

“CHP’de de, İzmir’de de tek adam olmayacak”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ise “tek adamlığa” karşı her şeyi yapacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP’de de, İzmir’de de tek adam olmayacak. Bana diyorlar ki sizi özledik. Ben de çocuklarımı özledim. Çocuklarım bir yıldır ölümle tehdit ediliyor. Son 6 aydır korumayla okula gidiyorlar ama bu koltukta oturuyorsak, CHP’ye oy verenler için gereğini yapmak, cesaretli olmak zorundayız. Belediye başkanlarımızla ilgili yerel yönetimler performans değerlendirme sitemine geçeceğiz. Bu parti dışa dönük çalışmak zorundaysa birbirimizle uğraşmayacağız.”

“2019 siyasetini dizayn etmek isteyenler il örgütünün üzerinden elini çeksin”

Kongre sürecinde yapılan toplantıları eleştiren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, “Bugüne kadar yapılan il kongrelerinde zaman zaman tansiyonlar yükselse de kavga etmeyeceğiz. Kol kola gireceğiz, birlikte yürüyeceğiz. Bu salona girene kadar alışkın olmadığımız bazı yöntemler olsa da son iki kongrede yaşadığımız şeyi bu kongrede de yaşıyoruz. İki pırıl pırıl adayımız var. Her ikisinin babası ile siyaset yaptım. Ama bizim siyasette görev ayrışması var. Belediye başkanı belediye başkanlığı, milletvekili milletvekilliği yapacak, örgüt de başkanlık edecek. Bizim geleneklerimizde örgütün il delegesinin iradesine ipotek koymak diye bir şey yoktur, olmayacaktır. Kızgınlığım ya da sesimi yükseltmem yanlış anlaşılmasın. Neden milletvekili olarak taraf olmak zorunda kaldım? Taraf olmaması gerekenler, yani milletvekili, yani belediye başkanı örgütün işine karıştığı için. Örgüt üzerinde ayak oyunu oynamaya kimsenin hakkı yok. İki gün önce burada CHP Genel Başkan danışmanı buralarda delegeleri tek tek sorguya çekmeye başladı. Kimse bu kongrede de Kılıçdaroğlu’nu yarıştıramaz. 2019 siyasetini dizayn etmek isteyenler il örgütünün üzerinden elini çeksin” açıklamasında bulundu.

“Herkes dışarıda pazarlık peşinde”

CHP Buca İlçe Delegesi Oktay Gökdemir şunları söyledi: “Herkes dışarıda pazarlık peşinde. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da il örgütünü kilitliyor. Genel Başkanımız basına demeç veriyor; ‘İlçe ve il kongrelerine belediye başkanlarının müdahil olmamasını öneriyorum, delegelere karışmayın, işinize bakın. Örgüt kendi içinde en doğru kararı verecektir’ diyor. Bizim derdimiz bu. Dün akşam 21.30’da Deniz Yücel il kongre delegesi, kurultay delegesi ve yönetim kurulu listesi İzmir Büyükşehir Belediyesinde yapıldı. Benim şahitlerim var. Benim ilçe başkanım şahittir. Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Yazıktır.”

654 delege oy kullanacak

Kongrede 654 il delegesi oy kullanacak. Seçim sonuçlandığında 30 kişilik il yönetim kurulu ile 52 kurultay delegesi ve 9 kişilik il disiplin kurulu belirlenecek. Seçim çarşaf liste yöntemiyle gerçekleşiyor.

Kaynak: İHA