CHP kurultay davası yarın görülecek! PM'den katılma talebi
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan dava yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Kurultayın iptaline yönelik süreci değerlendiren parti kurmayları ve il başkanları, “CHP’nin bir lider sorunu yok. Özgür Özel’e destek açıklamaları, halk desteği ortada” açıklamasında bulundu. Ayrıca dava öncesinde yeni bir gelişme yaşandı. CHP Parti Meclisi üyeleri, kurultay davasına katılmak üzere mahkemeye başvurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultay'a ilişkin açılan dava, yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.
"CHP'nin bir lider sorunu yok"
Parti yönetiminden ve il başkanlıklarından dava sürecine ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ederken, yapılan ortak açıklamada, “CHP'nin bir lider sorunu yok. Özgür Özel'e destek açıklamaları, halk desteği ortada" ifadeleri kullanıldı.
Dava öncesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü gazetesinin aktardığına göre, CHP Parti Meclisi üyeleri, görülecek duruşmaya katılmak için talepte bulundu.