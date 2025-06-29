CHP kurultay davası yarın görülecek! PM'den katılma talebi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultay'a ilişkin açılan dava, yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

"CHP'nin bir lider sorunu yok"

Parti yönetiminden ve il başkanlıklarından dava sürecine ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ederken, yapılan ortak açıklamada, “CHP'nin bir lider sorunu yok. Özgür Özel'e destek açıklamaları, halk desteği ortada" ifadeleri kullanıldı.

Dava öncesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü gazetesinin aktardığına göre, CHP Parti Meclisi üyeleri, görülecek duruşmaya katılmak için talepte bulundu.