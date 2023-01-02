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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

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Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılması planlanan altılı masa toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" yanıtını verdi.

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