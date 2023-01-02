CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi

Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılması planlanan altılı masa toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" yanıtını verdi.