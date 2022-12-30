CHP lideri Kılıçdaroğlu, Necmettin Cevheri ile buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) görüşme ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ski Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Cevheri arasındaki görüşmeye, önceki dönem CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de eşlik etti.