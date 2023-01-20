CHP lideri Kılıçdaroğlu, taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da babası vefat eden CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu, Sakarya'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden 15. Dönem Sakarya Milletvekili Dr. Nadir Latif İslam'ın oğlu Cihangir İslam'a taziyelerini iletmek üzere Adapazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ne geldi.
Nadir Latif İslam'ın evindeki taziyede, Cihangir ve Bahadır İslam kardeşler ile aile üyelerine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.
Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de eşlik etti.