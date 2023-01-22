CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye küllerinden yeniden doğacak

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Kentkoop Mahallesi'nde düzenlenen "Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Parkın Açılış ve Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Cumhuriyet'in kolay kurulmadığını, ciddi mücadelelerin verildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, verilen mücadeleyle düşman gemilerinin Çanakkale'yi geçemediğini, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin ön sözünü Çanakkale'de yazdığını belirtti.

"Ne oldu da 2 yıl sonra aynı gemiler, tek kurşun atılmadan geldiler, Payitaht'a, yani İstanbul'da Dolmabahçe'nin önünde demirlediler? Hiç düşündünüz mü?" diye soran Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Bir kişiye teslim edilen bir devletin hazin sonucudur. Biz, neden diyoruz devlet bir kişiye teslim edilmesin diye? Bunun için diyoruz. Devletin organları vardır. Devlette liyakat vardır. Devletin kurumları vardır. Devlet dediğiniz kurum bakidir, geçici olan siyasettir. Yani iktidar sahiplerinin geçiciliği vardır. Ama devlet dediğiniz kurum bakidir ve hepimizin devletidir. Ve ondan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Kurtuluş Savaşını başlattı. Suriye'den İstanbul'a, Haydarpaşa'ya geldiğinde, Haydarpaşa'dan biniyor gemiye, karşıya geçerken Dolmabahçe'de düşman zırhlılarını görüyor. Söylediği meşhur söz hepimizin hafızalarındadır, 'Geldikleri gibi giderler.' Evet, geldikleri gibi gittiler. Şimdi bize düşen görev, o ruhu ayağa kaldırmak ve Türkiye'yi büyütmektir. Kavga etmeden, kin ve öfke duymadan, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veren yargıyı inşa ederek, devlette liyakatı yeniden inşa ederek, inancı, kimliği ve görüşü ne olursa olsun hiçbir evladımızın yatağa aç girmediği, her tarafında huzurun ve barışın olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Kavga, öfke bize ne verdi? Hiçbir şey vermedi. Hep kaybettik."

CHP'li belediye başkanlarından, bugüne kadar hizmet gitmeyen yoksul mahallelere hizmet götürmelerini istediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, Ankara'da artık 18 kreşin olduğunu aktardı.

"Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz"

Kılıçdaroğlu, hedeflerinin, CHP'li belediye başkanlarının yaptıklarını, Türkiye genelinde hiçbir ayrım yapmadan hayata geçirmek olduğunu dile getirerek, "Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz, Türkiye küllerinden yeniden doğacak. Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz, birilerinden para dilenmeden. Türkiye zengin bir ülke. Birilerine el, avuç açmadan biz bunları yapacağız." diye konuştu.

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1921'de Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, 9 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçağın Ankara'ya indiğini kaydetti.

Ankara Etimesgut'ta uçak motorları fabrikası kurulduğunu, ikinci uçak fabrikasının Eskişehir'de inşa edildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydik. Kırıkkale küçük bir köydü, savunma sanayinin entegre tesisleri orada inşa edildi. Üniversiteler yeniden ayağa kalktı. Anadolu demir ağlarla örüldü. Ve hiç kimseye el, avuç açılmadı, her şey kendi imkanlarıyla yapıldı. Osmanlı'nın borcu da son kuruşuna kadar ödendi." değerlendirmesini yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde çocukların yatağa aç girmediğini, başkanların tüm belde halkını kucakladığını dile getirdi.

"Altı lider bir aradayız, hepimiz demokrasiyi istiyoruz"

İnsanın olduğu her yerde, bütün canlılar için adaletin olmasının önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, vatandaşlar arasında ayrım yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, belediye başkalarının, yaptıkları her harcamanın hesabını millete verdiğini belirterek, "Hesap vermek kadar değerli bir görev yoktur. Bugün, Mansur Yavaş Başkanımız, halkına hesap veriyor, 'Biz, bunları yaptık' diyor. Bundan daha değerli ne olabilir?" diye konuştu.

Her projenin fiyatının belli olduğuna, bunların sosyal medyadan yayınlandığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yani müteahhidi çağırıp, 'Şu işi sen hallet, üstüne bir para artarsa onu da bizim yandaşa ver' demiyor. Temiz bir siyaset için ne gerekiyorsa, onun gereklerini yapıyor belediye başkanı arkadaşlarımız. O nedenle diyorum, yeni, güzel bir sayfayı açmak zorundayız. Altı liderin bir arada olmasının temel hedefi de budur. Altı lider bir aradayız, hepimiz demokrasiyi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede huzur içinde, beraber, birlikte yaşamak istiyoruz. Niye, hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Beraber olmak, kucaklaşmak varken, niye ayrılıklar, niye kavgalar? Helalleşmeyi onun için söyledim. Helalleşmenin zamanı geldi ve geçiyor bile. Artık eskileri bir tarafa bırakalım. Ufkumuza, büyümeye bakalım."

"Ankara sıradan bir kent değil"

Ankara'nın uzun süre, bir başkente yakışmayacak şekilde birçok sorunla karşı karşıya olduğunu anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın sıradan bir kent olmadığını, Milli Kurtuluş Savaşı'nın karargahı olduğunu anımsattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın küllerinde doğan bir başkent olduğunu söyleyerek, "Ankara'ya önem vermek, Ankara'da kültürü, sanatı geliştirmek, altyapıyı yeniden inşa etmek, aslında Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin bizden beklentileridir. Bunları yapmak zorundayız." dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun görevinin sorunları çözmek olduğunu sözlerine ekledi.

Mansur Yavaş: Ankara'nın yıllardır ihmal edilen altyapısını yenilemeye devam ediyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara'yı şeffaf bir anlayışıyla yönettiklerini, ihaleleri canlı yayınladıklarını, katılımcılık ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Halkın sağlığını önceleyen projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Yavaş, Ankara'nın yıllardır ihmal edilen altyapısını yenilemeye devam ettiklerini bildirdi.

Mansur Yavaş, Ankara'yı "yeşilin de başkenti" yapmak için söz verdiklerini hatırlatarak, yapılan Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 parkın Ankara'ya hayırlı olmasını diledi.

Rekreasyon alanını bu yıl içinde tamamlayacakları bilgisini paylaşan Yavaş, Kılıçdaroğlu'na "Temennimiz, Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" dedi.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Millet İttifakı'ndan temsilciler, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve Ankara milletvekilleri ile butona basarak parkların temel atma ve açılışlarını gerçekleştirdi.