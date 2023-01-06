CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok

Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Çepni Kurultayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, bu topraklardaki aydınlanmanın 13. yüzyılda Horasan erenleriyle başladığını, onların Anadolu'ya yerleşip kültürü büyüttüğünü, Balkanlar'a, Ortadoğu'ya ve Asya'ya uzanarak, Türkçeyi ve kültürü dünyanın her tarafına götürdüklerini söyledi.

Bu kültürün kin ve öfkeyi barındırmayan güzel bir özelliği bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kin ve öfke insana özgü bir kavram değildir. Kini ve öfkeyi bırakacağız ama geleceğe umutla bakacağız. Hiç kimseyi inancı, kimliği, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız. Kainatta yaşayan bütün canlıların hakkını ve hukukunu koruyacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Horasan erenlerinin bıraktığı kültürün temelinde adalet olduğunu ifade ederek, bu nedenle adalet kavramını büyütmeleri ve peşinden koşmaları gerektiğini anlattı.

Dünyanın pek çok yerinde Türk kökenli kişilerin haksızlıkla karşı karşıya olduğunu bildiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Onları mümkün olduğu kadar dile getiriyoruz. Ama burada önemli olan şu, kendi kültürümüzü sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun büyütmek ve yaşatmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"6 lider bir aradayız"

Güzel bir Türkiye'de herkesin barış içerisinde yaşamasını istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Siyasetteki gerginliği biliyorum. Türkiye'nin başka bir yere, başka bir evreye taşınmak istendiğini de biliyorum. Ama biz gerginliği değil kucaklaşmayı seçeceğiz. Bu ülkenin topraklarında, sokaklarında, parklarında huzur içinde gezebilmeliyiz. Çocuklarımız güzel bir gelecek için çaba göstermeli ve biz onları o amaca dönük olarak yetiştirmeli, bunun mücadelesini vermeliyiz. Bu mücadele Çepnili derneklerinin ve o dernekleri kuranların felsefesinde de var. O felsefeyi büyütmek zorundayız."

Kılıçdaroğlu, birinci aydınlanma döneminin 13. yüzyılda yaşandığını, ikinci aydınlanma döneminin ise Türk Dil Kurumu’nun kurulması, Türk Tarih Kurumu’nun kurulması, üniversitelerde güzel bilim insanlarının görev yapması, Türkçenin gelişmesi ve büyümesiyle beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile başladığını, çocuklara bu güzel tarihi öğretmek zorunda olduklarını aktardı.

Bu topraklarda yaşayan ve ülkesini seven hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Biz umutsuzluğu değil umudu büyütmek zorundayız. Beraber ve birlikte mücadele ettiğimizde göreceksiniz ki Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. 6 lider bir aradayız, 6 lider Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyoruz, 6 lider Türkiye'nin dünyada saygınlığını korumasını ve büyümesini istiyoruz, bunun mücadelesini yapıyoruz. Bir aradayız, birlikteyiz. Öyle bozulacak masanın altı, masanın üstü, bunların hiçbirisine inanmayın. Hepimizin yüreğinde insan sevgisi var. Ve hepimizin yüreğinde bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirme konusunda bir inanç var. O inancı büyüteceğiz, kararlıyız.''

Ekrem İmamoğlu: Kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz güçlenerek devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, İstanbul’da böyle bir kurultayda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bugün Türk coğrafyasının dünyada çok geniş bir alana yayıldığını, Orta Asya’dan yola çıkan Türk kavimlerinin binlerce yıl boyunca farklı coğrafyaları gezdiğini, bu coğrafyalarda kendi kimliklerini, kültürlerini yaşattıklarını anlatan İmamoğlu, “Bugün farklı coğrafyalarda yaşayan, aynı kültürü taşıyan, aynı soydan gelen milyonlarca insanımızla binlerce yıldır süren kardeşliğimizi bir arada konuşuyoruz. Kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz elbette güçlenerek devam ediyor. Oğuzlar, Çepniler, Anadolu’yu binlerce yıldır yurt edinmişlerdir. Yörük ve Türkmen kültürünün Anadolu'da çok derin izleri vardır. Anadolu’nun Türkleşmesinde olduğu gibi işgalden kurtulmasında da Türkmenlerin rolü çok büyük olmuştur” diye konuştu.

İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Toroslar'da dumanı tüten tek bir Yörük çadırı dahi olsa Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanacağına inandığına işaret ederek, "O zaferi milletiyle omuz omuza, yılmadan kararlılıkla mücadele ederek elde etmişlerdir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle kurulmuştur. Kimse unutmasın ki milletimiz iradesine, egemenliğine müdahale edilmesine asla izin vermemiştir ve vermeyecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na hediyeler takdim edildi.