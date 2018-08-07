CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan kur tepkisi

07 Ağustos 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL'nin döviz karşısında değer kaybıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Dedik ki, "Tarım tüm ülkelerde stratejik sektördür. Desteklenmelidir. Dünyaya ün salmış tütünümüz vardı, şimdi yok. Pamuğumuz vardı, şimdi yok. Yozgat'ın kokulu yeşil mercimeği vardı, şimdi yok. Anadolu'nun kadim tohumları vardı, şimdi yok. TÜİK verilerine göre sadece buğday, mısır, soya, ayçiçeği, pamuk, sığır, koyun ve kırmızı et ithalatına 2017 yılında 20,6 milyar TL ödendi. Maliye Bakanlığı kesin hesaplarına göre ise 2017 yılında tüm tarım kesimine verilen destek 12,7 milyar TL. Acı sonuç: Sadece 8 tarım ürününün ithalatına, toplam tarımsal destekten %62 daha fazla ödendi. Ve Türk Lirası yabancı paralar karşısında pul olmaya devam ediyor… Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…" ifadelerine yer verdi.