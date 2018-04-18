CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut (86) vefat etti.
Alınan bilgiye göre, bir süredir Koşuyolu Kalp Hastanes'nde tedavi gören amca Karabulut, bugün yaşamını yitirdi.
Yakınları tarafından hastaneden alınan Karabulut'un cenazesi, İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ne götürüldü.
Karabulut'un cenazesinin, yarın İçerenköy Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Tunceli'ye götürülüp toprağa verileceği öğrenildi.
Cemevindeki cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bildirildi.
Kaynak: AA