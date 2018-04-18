e-DÜNYA
13 °C

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut (86) vefat etti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir Koşuyolu Kalp Hastanes'nde tedavi gören amca Karabulut, bugün yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Karabulut'un cenazesi, İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ne götürüldü.

Karabulut'un cenazesinin, yarın İçerenköy Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Tunceli'ye götürülüp toprağa verileceği öğrenildi.

Cemevindeki cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Son dakika CHP Kemal Kılıçdaroğlu

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.