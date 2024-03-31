CHP lideri Özel: Aday çıkarılan her yerde görevlimiz var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oyunu kullandı. Özel, sandık başına gelen ilk siyasi lider oldu.

Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Özel, hangi siyasi partiden olursa olsun seçmenden oy isteyen herkese başarılar dilediklerini söyledi.

Özel, geçmiş dönemde şikayet ettikleri haksızlıkların olduğunu ancak çok büyük olaylar olmadan bugüne kadar geldiklerini dile getirdi.

CHP lideri şöyle devam etti: "Zaman zaman seçimlerde tansiyon yükselebilir. Herkese bugün sakinliğini korumaları çağrısını yapıyorum. Kazanma sevincinde, tüm vatandaşlarımıza silahlardan uzak durma çağrısı yapıyoruz. Elbette sevinç gösterileri olacaktır, bu seçimin kaybedeni olmayacaktır. Sandıkta 20 milyon, 30 milyon kişiyiz. Ama yarın 84 milyon kişiyiz. YSK'yi takip ediyoruz. Şu ana kadar bir sorun yok."

Özel, CHP'nin aday çıkardığı yerlerde sandık görevlilerinin de bulunduğunu ifade etti.