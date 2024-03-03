CHP lideri Özel, 'bedelli' sözlerine açıklık getirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Manisa’nın Soma ilçesinde düzenlenen mitingde seçmenlerle bir araya gelmişti.

Özel'in “Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" sözleri tepki çekmişti.

CHP lideri Özel, sözlerini X hesabından düzeltti.

Özel şunları yazdı: "Bedelli askerlik yapan da elbette bu milletin evladı normal askerlik yapan da… Kendi evlatlarına çürük raporu alıp, bedelli yaptırıp başkasının gariban çocuğu üstünden siyaset yapıyorsun ya… Ben onu soruyorum, onu!"