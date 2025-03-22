CHP lideri Özel, bir kez daha Saraçhane'de: Bu meydanın gücü haklılığında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane düzenlenen etkinliğe katılarak kalabalığa seslendi.

CHP lideri Özel, mitinglerin ilk gününe 110 bin kişinin katıldığını, ikinci gün 210-220 bin kişinin geldiğini belirterek "Dün akşam 220 bin dedik. Drone görüntülerini görünce neye uğradığımızı biz de şaşırdık. Gözün gördüğü yerde 550 bin kişi vardı ve buralara yaklaşamıyorlardı" dedi.

Özel, tarihi yarımadadada bağlantı yollarıyla birlikte 1 milyon kişinin 'gönül gönüle' olduğunu kaydetti.

'Bu meydanın gücü haklılığında'

Mitingde bir tarih yazıldığını dile getiren CHP lideri, konuşmasının bir bölümünde polise havai fişek atanları uyarırken şunları söyledi: "Karşınızdaki polise, oradaki grup için söylüyorum, havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. O havai fişeğin nasıl bu tarafta fişek atıldığında evlatlarımız Gezi'de kör olduysa, bir babanın evladı ya da minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa biz bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz. Lütfen barışçıl ve haklı pozisyonumuzu savunalım. İşte bu meydanın gücü haklılığında kardeşim. Haklıyız biz, biz kazanacağız."

'Bugün ondan size büyük bir selam getirdim'

Özel, şöyle devam etti: "Bu gece sevgili Dilek İmamoğlu'yla, değerli oğlu Selim'le birlikte birazdan el ele kol kola girip Ekrem Başkan'ın sorgulandığı, sorulan her soruya yargılayan cevaplarla haklılığını ortaya koyduğu, bir kumpası çökerttiği ve tertemiz, çalışkan ve cesur bir yönetici olarak görevini nasıl yaptığını tutanaklara, evraklara nakşettiği bu akşam da onun yanına gideceğiz. Bugün ondan size büyük bir selam getirdim.