CHP lideri Özel katarakt ameliyatı oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ses tellerindeki operasyonun ardından katarakt ameliyatı oldu. Ameliyata doktor olan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir girdi.
Haber Merkezi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçen günlerde ses tellerinden operasyon geçirmişti. Doktorları Özel'e sesini dinlendirmesini tavsiye etmişti.
T24'ün haberine göre Özel, ses tellerinin ardından katarakt ameliyatı oldu.
Ameliyatta Özel'in gözüne mercek yerleştirdiği öğrenildi. Dünya Göz Hastanesi'ndeki ameliyatı CHP Ankara Milletvekili Murat Emir gerçekleştirdi.