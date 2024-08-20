CHP lideri Özel'den yangın söndürme uçağı talebi: Belediyelere yetki verin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'ndaki konuşmasında gündemdeki konulara değindi.

CHP lideri Özel, belediyelerinin her türlü denetim sonuna kadar açık olduğunu belirterek beş yıldaki denetimlerden alınlarının akıyla çıktıklarını dile getirdi.

Yangın söndürme uçağı çağrısı

Özel, büyükşehir belediyelerinin ya da Türkiye Belediyeler Birliğinin kiralama ya da satın alma yoluyla yangın söndürme uçağı bulundurmasına izin verilmediğini kaydederek şunları ifade etti: "Geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli belediyelerin yangın söndürme uçakları vardı. Dediler ki, 'Orman Genel Müdürlüğü dışında yangın söndürme filosu olmayacak.' Filonuz yetersiz. Açın önümüzü, verin yetkiyi. CHP'li belediyeler olarak hangi belediye sınırında olduğuna bakmaksızın müdahale edebilecek bir filoyu kuralım. Yaptığımız eleştiri, teknik bir eksikliğe işaret eden, siyaset amacı gütmeyen, 'gelin inat etmeyin bu işi el birliğiyle çözelim' diyen bir öneriyi barındırıyor."

'Yangınlarla mücadelenin tasarrufu olur mu?'

Belediyelerin itfaiye personeliyle ilgili ihtiyaçlarına cevap verilmediğini ve boş kadrolar bulunduğunu ileri süren Özel, şunları kaydetti: "Yangınlarla mücadelenin tasarrufu olur mu? Buna genelgeyle engel olmanın kime faydası var? Konvoylarınızda 400 araçla, 3 bin korumayla giderken, bundan tasarruf etmezken, niçin Bursa Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye erinden tasarruf ediyor? Niçin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2 bin 300 itfaiye eri almasına izin vermiyorsunuz? Sonra cayır cayır yangınlar ortaya çıkıyor, can kayıpları oluyor, dönüyorsunuz bizim belediyelerimizi suçlamaya kalkıyorsunuz. Siz, alet, ekipman, helikopter, uçak ve itfaiye personeli konusunda bir dediğimizi iki etmezseniz konuşabilirsiniz."

'Filistin'e güçlü bir heyetle gideceğiz'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisine Filistin için, "Burası hem Türkiye'nin hem CHP'nin ikinci memleketidir, ne zaman gelmek isterseniz biz buradayız" dediğini aktaran Özel, "Sağlığımın el verdiği en kısa sürede, ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek üzere gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Oraya güçlü bir heyetle gideceğiz ve Filistin'in sesini bir kez daha dünyaya oradan duyuracağız." ifadesini kullandı.

'Gerçekten utandık'

Özgür Özel, geçen hafta TBMM Genel Kurulunun Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay gündemli olağanüstü toplantısına ilişkin, "O oturuma kan bulaştı, Meclis'in merdivenlerine kan döküldü, kadına karşı şiddet bulaştı. Gerçekten utandık. Ben yıllarca o koltukta görev yaptım, görmediğim kanı, vahşeti o gün gördüm. O günü Parlamentoya yaşatanlardan utanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

'Meclis İdare Amiri olacak bir meczup...'

Merkez Yönetim Kurulu tarafından aldıkları karar doğrultusunda Meclisi tekrar toplantıya çağıracaklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Meclis İdare Amiri olacak bir meczup kürsüde milletin seçtiği vekilin gırtlağına yapışırken, bundan sonra 'Anayasacılık' filan oynamayacağız. Ya Anayasaya uyacaksınız ya da o suçlara ortak olacaksınız. Numan Kurtulmuş'u, Can Atalay'ın milletvekili olduğunu teyit edeceği bir oturumu yönetmek üzere toplantıya çağırıyoruz. O kararı okumak ya da okumaya dahi gerek olmadığını tutanağa kazımak için toplantıya çağırıyoruz. MHP gelirse çok iyi, bekleriz. Gelmezse gelmesin. Geçen sefer gelmedi, tarihe öyle geçtiler. Bu sefer nasıl geçeceklerini kendileri bilirler. Can Atalay'ı yemine çağırdı Devlet Bey, en yaşlı üye sıfatıyla. Bugün Devlet Bey'in o sözü de çağrısı da yerdedir."