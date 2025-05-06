CHP lideri Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kızı konuştu! 'Can güvenliğimiz yok, ölmesi için dua ediyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziksel saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun geçmişiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. 2003 yılında kendi çocuklarına yönelik saldırı gerçekleştirerek iki çocuğunu öldüren ve ikisini de yaralayan Tengioğlu’nun kızına Halk TV yazarı İsmail Saymaz ulaştı.

Tengioğlu'nun kızından Özgür Özel’e mesaj

O gece hayatta kalmayı başaran ve olaydan balkondan atlayarak kurtulan Y. Tengioğlu, aradan geçen 21 yılın ardından ilk kez konuştu. Saldırının ardından CHP Genel Merkezi’ni arayarak Özgür Özel’e duygusal bir mesaj bıraktı.

Mesajda "Özgür Bey’e saldırı yapan kişinin kızıyım. 2004 yılında saldırıya uğradığı için balkondan atlayan kızı benim. Babam olan o şahıstan dolayı can güvenliğim yok. Yerimizi gizli tutuyorduk. Çok üzgünüm. Diyecek bir şey bulamıyorum. Küçük bir şehirde yaşıyorum ve çok korkuyorum" ifadeleri yer aldı.

Saymaz’a konuşan Y. Tengioğlu, "Evlatlarına bunu yapan insanın başkalarına karşı daha acımalı davranacağını düşünmüyoruz. Başkalarına da zarar vermediğine seviniyoruz" açıklamasında bulundu.

Y. Tengioğlu, babasının ismini duyduğunda ne hissettiği sorulduğunda ise duygularını "Nefret! Bu ismi duyduğumuz zaman ölmesi için dua ediyoruz. Bir caniye karşı insani bir duygumuz yok açıkçası" ifadeleriyle açıkladı.

"Hayatımız yine bir kaçış içerisinde olacak"

Olaydan sonra hem kendisi hem de kız kardeşinin yıllar boyunca adreslerini gizli tuttuklarını, sosyal medya dahi kullanmadıklarını belirten Tengioğlu, "Şu an biz de korku içerisindeyiz. Bundan sonraki hayatımız yine bir kaçış içerisinde olacak" dedi. Babalarının cezaevinden 12 yıl sonra çıktığını ve 2014’te telefonla kendilerine ulaştığını da paylaştı.

O tarihte 16 yaşında olan, bugün evli ve iki çocuk annesi olan Y. Tengioğlu, olayın medyada yeniden gündeme gelmesiyle hem kendisinin hem de ailesinin büyük bir endişe yaşadığını ifade etti. Tengioğlu, "Çocuklarım var, onların yüzünün yere eğilmesini istemem. Eşim çok iyi bir baba, ben de onlara iyi bir anne olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Can güvenliğimiz yok"

Babalarından korktuklarını ve can güvenliklerinin olmadığını söyleyen Y. Tengioğlu "Can güvenliğimiz olmadığı için bir yer, isim, şu anki soy isim, adres, çocuklarımızın okuduğu okul… Hiçbir şekilde belirtmiyoruz. Sosyal medya kullanmıyoruz. Kendisinin tarafıyla iletişim dahi kurmuyoruz" açıklamasında bulundu.

"16 yıl yatmadı, 12 yıl yattı"

Kız kardeşinin ise yurt dışında yeni bir hayat kurduğunu belirten Tengioğlu babalarından haber almadıklarını ifade ederek "Sadece cezaevinden çıktığından haberimiz vardı. Çıktığı zaman ulaştı bize telefonla. Bundan 10 yıl önce… Haberlerde '16 yıl yattı' demişler. 16 yıl yatmadı. 12 yıl yattı" dedi.