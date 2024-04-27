CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'la konuşacağı konuları açıkladı

Siyasetin gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi ilk sıralarda yer alıyor. Gözler, CHP lideri Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen görüşmeye kilitlendi. Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Benimle görüşme talepleri oldu. İnşallah önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Böyle ayak üstü olmaz" açıklamasında bulundu. Özel ise Sözcü'ye yaptığı açıklamayla görüşmede gündeme getireceği konuları açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel şunları dile getirdi: "Belediye başkanları ile yaptığımız toplantıda birtakım öneriler çıktı. Nazım plan imzalarının atılması, krediler gibi. Cumhurbaşkanı ile görüşmede belediyelerle ilgili de her bir başvurumuz ve alacaklarımız konuları gündeme getireceğim. Halkımızın içinde bulunduğu temel sorunları anlatacağım. Emeklilerin sorunlarını dile getirerek, partimizin ‘En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi’ önerisini ileteceğim. Atanamayan öğretmenler konusuna değineceğim. Ayrıca Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması, Gezi davası tutuklularına ilişkin hak ihlallerine dikkat çekeceğim. Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını da gündeme getirip anayasal hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması yönündeki görüşlerimizi aktaracağım. Anayasa değişikliği bahsi mutlaka açılacak. Ben de ‘mevcut Anayasa’ya uyulmadı’ diye hassasiyetimizi dile getireceğim."

Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşecek

Özel, belediye başkanları, il başkanları, Parti Meclisi ve MYK ile toplantılar yaptığını, 11. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e gidip fikirlerini aldığını, önceki genel başkanlardan Altan Öymen, Hikmet Çetin’le temas ettiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile hafta başında görüşüp önerilerini alacağını ifade etti.