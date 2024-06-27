CHP lideri Özgür Özel erken seçim bekliyor: 1,5 yıl sonra olabilir

Türkiye geçen yıl genel seçimlerde, geçen martta da erken seçimde sandığa giderken, hükümet artık 2028'e kadar seçim olmayacağını, seçimsiz bir döneme girildiğini belirtiyor.

BirGün Gazetesi yazarı Doğan Tılıç'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu seçimsiz dönemin 2028'e kadar sürmeyeceğini düşünüyor.

"Türkiye ilk seçimde Erdoğan yönetiminden kurtulacak. İlk seçim dediğim 2028 değil" diyen Özel, kendisinin 31 Mart seçim sonuçlarını araçsallaştırarak seçim istemeyeceğini söylediğini anımsattı.

Özel şöyle devam etti: "Bu, 'Seçim istemiyorum' demek değil. En çok ben istiyorum. Vatandaş da, anketler gösteriyor ki, yavaş yavaş seçim istemeye başladı. Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2.5 yıl sonra, bugünden 1.5 yıl sonra erken seçim olur. Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım."





